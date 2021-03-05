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Артем Новиков поздравил кыргызстанцев с Днем ак калпака на кыргызском языке

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- Екатерина Улитина
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Вице-премьер-министр КР Артем Новиков поздравил кыргызстанцев с Днем ак калпака на кыргызском языке. Видеозапись он опубликовал в своих соцсетях.

На видео вице-премьер говорит о древней истории национального головного убора и о том, что он является отличительным знаком кыргызских мужчин.

Отметим, сегодня, 5 марта, в Кыргызстане отмечают День ак калпака. Целью праздника является популиризация культурных ценностей кыргызского народа и распространение традиции носить ак калпак не только по праздникам, но и в обычные дни.


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URL: https://www.vb.kg/398091
Теги:
Артем Новиков
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