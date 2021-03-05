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Команда "Бир Дуйно-КР" обратилась к премьер-министру Кыргызстана

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- Мария Стрельцова
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Команда и директор "Бир Дуйно-КР" Толекан Исмаилова направили открытое обращение премьер-министру страны Улукбеку Марипову. В нем говорится, что они внимательно ознакомились с планом правительства КР на 100 дней, и что приветствуют новые шаги по улучшению ситуации социально-экономической ситуации в стране.

Далее приводим текст обращения:

"Мы надеемся, что Вы учтете рекомендации, которые волнуют уязвимые группы граждан, которые долгие году ожидают от новых властей после революций процесса принятия решений с равным участием активистов от сообществ до национальных уровней.

Надеемся, что Вас проинформировали о том, что Правительству КР впервые представили добровольный национальный отчёт по реализации и выполнению целей устойчивого развития (ЦУР), в июле 2020 года, группа НПО озвучила свой альтернативный доклад где включены ключевые приоритетные рекомендации с учетом новых рисков и бедствий, включая пандемию.

Сегодня граждан КР беспокоят вопросы: Как новое Правительство КР обеспечит безопасность граждан, учитывая уроки и высокую смертность людей во время пандемии 2020, предоставит ли общественности новый План действий во время чрезвычайных ситуаций, включая новые виды пандемии, как будут решаться системные риски и конфликты в зонах рисков где проживают люди? Это и 92 урановых мест, самой опасной считается город Майлуу-Суу, который внесён в 10 опасных мест в мире. Какова карта возможностей и ресурсов для решения системных проблем и каковы новые стратегии для обеспечения общественной безопасности и профилактики рисков и бедствий в Кыргызстане?

Как будет обеспечиваться равный доступ к информации людям, живущим в зонах рисков и бедствий как к правительственным программам помощи, так и к проектам международной помощи по устранению бедствий и катастроф с уровня сообществ до ключевых людей, приникающих решения?

Как будет работать ключевое Министерство по чрезвычайным ситуациям КР, будет ли открытым, подотчетным общественности, практикуя широкое участие масс медиа и гражданского общества и будет ли открыта информация о ресурсах, как технических, так и человеческих для предупреждения бедствий, катастроф для совместной подготовки и реализации нового Плана действий по профилактике рисков, бедствий и катастроф в КР?

Вы очень хорошо отметили об обеспечении безопасности бизнеса, мы рекомендуем отдельно учесть мероприятия по информированию населения, местную власть и бизнес структуры об ответственности власти и бизнеса по соблюдению прав граждан для учета как экологической, социальной и профилактики прав и свобод человека, так и равного доступа к информации и ресурсам с широким освещением новых принципов по соблюдению бизнес структурами руководства ООН Бизнес и Права Человека.

Мы просим обратить внимание на неравенство в труде и важности поддержки партнёрства власти и бизнеса с независимыми профсоюзами для защиты прав трудящихся, как в КР, так и за ее пределами. Важно срочно отменить список запрещённых профессий для женщин и девочек, до сих пор существует с открытой дискриминацией и унижающий права женщин на равный доступ к труду Постановление правительства КР.

Обратить внимание на системную политику неравенства в пенсионной политике в КР, мы надеемся, что в скором времени Вы начнёте пенсионную реформу, для устранения системной коррупционной политики несправедливости и дискриминации прав пожилых граждан.

Обращаем Ваше внимание на коррупционность и неэффективность бюджетной политики КР. Мы ранее поднимали вопросы бюджетного неравенства и дискриминации, так как наличие внебюджетных фондов у Спикера ЖК КР, Премьера КР, Президента КР является механизмом дискриминации, неэффективности и коррупционности механизмов составления, разделения народных средств и является плохой практикой и неэффективностью использования национального бюджета КР. Пришло время реформировать правила формирования, эффективного распределения и использования бюджетных средств для решения острых социально значимых проблем общества.

По оптимизации институтов власти в КР. Мы приветствуем шаги по реформе исполнительной ветви власти и ухода от бюрократической системы. Мы надеемся, что достигнутые в стране успешные институты как Национальный Центр против пыток КР, ГАМСУМО будут поддерживаться новой властью и укрепляться взаимовыгодное партнёрство для искоренения фактов пыток и бесчеловечного отношения со стороны силовых структур г гражданам и начнётся их реальная реформа с равным участием гражданского общества. Мы уверены, что настало время для развития межэтнической политики в рамках, взятых КР международных обязательств как член ООН и ОБСЕ.

В заключении, мы рекомендовали бы Вам предоставить обзор выполнения международных обязательств и соображений Комитета ООН по правам человека по жертвам пыток и восстановлению их прав и выплаты компенсаций в соответствии с Вашими полномочиями в формате конституционного Закона "О Правительстве КР", Вы ответственны за реализацию данных обязательств КР перед общественностью и международным сообществом, включая соблюдение принципов конституционной реформы".

В конце обращения "Бир Дуйно-КР" заявило о готовности содействовать и помогать реализации инициатив и обязательств главы правительства.


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URL: https://www.vb.kg/398096
Теги:
Толекан Исмаилова
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