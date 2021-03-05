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Безопасный для детей поисковик Swisscows открыл свое представительство в КР

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- Бакыт Басарбек
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Накануне, 3 марта 2021 года, Общественное Объединение "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" из Кыргызстана и Акционерное Общество Swisscows AG из Швейцарии подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом редакции VB.KG сообщили в отечественной организации.

Опираясь на общепринятом принципе, что "в приоритете ценностей на первом месте должны быть дети", стороны приняли решения об образовании и создании всемирной межгражданской медиасети, которая станет объединительным центром приверженцев естественных традиционных семейных ценностей, экологически чистого традиционного питания и в целом здорового образа жизни.

По словам директора Института противодействия коррупции и информационной кибербезопасности Тилека Усупова, подобные дата-центры будут открываться по всему миру, в том числе в Кыргызстане.

- Ради сохранения физического, психологического и духовного здоровья наших детей, мы, родители должны учиться и развивать у наших детей навыки как пользоваться безопасными IT технологиями подобным Swisscows и, конечно же, помочь таким компаниям развиваться, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/398102
Теги:
дети, насилие, Швейцария, информационные технологии, Кыргызстан
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