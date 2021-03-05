Указ Жапарова о защите бизнеса: Разрубить "гордиев узел"

Последние несколько месяцев в соцсетях, на улицах и в письмах участились жалобы на неправомерные действия силовиков при проведении проверок бизнеса и просьбы об устранении их необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность.

Президент Садыр Жапаров 4 марта 2021 года подписал долгожданный указ "О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства". Президент потребовал от правоохранителей беспрекословно соблюдать мораторий, введенный в декабре 2018г. и декабре 2020г. на проведение проверок бизнеса.

Указом президента предписано остановить возбуждение и расследование уголовных дел по экономическим преступлениям, которые можно разрешить в гражданско-административном порядке, а также приостановить проверки банковских счетов граждан и хозяйствующих субъектов КР. Также президент Жапаров потребовал активизировать работу служб собственных расследований/собственной безопасности силовых структур для пресечения излишней прыти "ретивых" проверяющих. Правоохранители, незаконно мешающие деятельности бизнеса будут уволены и/или привлечены к уголовной ответственности.

Пожалуй, этот указ самый важный за всю историю страны для ликвидации коррупционной "кормушки" силовиков и судей. Коррумпированные судьи и силовики пользовались "ножницами" законов. Они требовали деньги от бизнесменов за то, что вместо статей Уголовного кодекса к ним будут применять статьи гражданско-административных законов. Проводя проверки, такие силовики стремились найти хоть малейшее нарушение, и потом "подводили" бизнесменов под уголовные статьи. Попав в такие "ножницы" бизнесмены были вынуждены откупаться за то, чтобы им дали возможность дальше работать. После выхода указа такая практики должна прекратиться. Более того, чтобы не допустить ее возрождения, будет проведена декриминализация ряда статей по экономическим преступлениям.

Дальнейшая работа в этом направлении позволит раз и навсегда разрубить этот "гордиев узел", чтобы предприниматели и бизнесмены, люди приносящие деньги в бюджет не испытывали трудности при ведении законного бизнеса.

Алишер Назаров