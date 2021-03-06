В России на новый уровень выйдет борьба с наркобизнесом

На новый уровень должна выйти в России борьба с наркобизнесом. Об этом заявил в ходе состоявшемся в Москве расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел страны Владимир Путин.

За последние 10 лет, по его словам, количество официально зарегистрированных потребителей наркотиков сократилось более чем на четверть, это "хороший показатель". А несовершеннолетних потребителей – почти на 45 процентов.

Поблагодарив за этот результат, глава государства подчеркнул: "Но эти цифры не должны нас успокаивать".

"Поэтому, - продолжил он, - надо и дальше последовательно ликвидировать подпольные производства наркотических средств и каналы наркотрафика. Должна быть усилена борьба с пропагандой наркотиков и их распространением через интернет…тем более что с 2021 года полиция наделена дополнительным правом пресекать подобные попытки".

"Серьёзным подспорьем во всей этой работе служит принятая в конце прошлого года Стратегия государственной антинаркотической политики до 2030 года. Рассчитываю, что комплексное выполнение запланированных в этом документе мероприятий позволит снизить уровень наркоугрозы, а значит, сохранить здоровье и жизни многих тысяч людей", - заявил Владимир Путин.

Выступивший затем министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев назвал наркоситуацию в стране "по-прежнему напряжённой". "Учитывая основные тенденции её развития, усилия были сосредоточены на противодействии организованным формам наркопреступности, перекрытии источников её финансирования, пресечении производства наркотиков внутри страны, а также ликвидации схем их сбыта, включая виртуальные", - сообщил глава ведомства.

Как проинформировал он, всего в прошлом году в стране было выявлено порядка 190 тысяч наркопреступлений, из незаконного оборота изъято свыше 20 тонн запрещённых и подконтрольных веществ, ликвидировано 256 подпольных нарколабораторий.

"В целях перекрытия контрабандных поставок и ликвидации внутренней сырьевой базы совместно с другими правоохранительными органами проведён ряд специальных оперативно-профилактических мероприятий, в том числе в межгосударственном формате", - отметил Владимир Колокольцев.

Напомним, что в таком международном сотрудничестве активно участвует и Кыргызстан, как на двустороннем уровне, так и в формате различных международных объединений, в том числе СНГ, ШОС, ОДКБ. В частности - в рамках новой Антинаркотической стратегии ОДКБ на 2021-2025 годы, принятой на состоявшейся 2 декабря 2020 года сессии Совета коллективной безопасности. В этом документе, как сообщили в пресс-службе ОДКБ, учтены все особенности современных вызовов и угроз, исходящих от незаконного оборота наркотиков.

А совсем недавно правительство России по инициативе ее МВД приняло решение об оказании Кыргызстану очередной помощи в борьбе с наркобизнесом. И выделило для этого, по информации кабмина РФ, на ближайшие два года свыше 5.2 миллиона долларов (уже в текущем году - до 3.48 миллиона). Российскому Минфину поручено обеспечить предоставление данных средств за счет федерального бюджета.