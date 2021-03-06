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Компании SpaceX впервые за время испытаний удалось посадить Starship

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- Виктория Гунгер
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Успешно приземлился, но потом взорвался: что произошло с кораблем Starship компании SpaceX, пишет ВВС.

Прототип пилотируемого космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска, разрабатываемый для миссий на Луну и Марс, совершил успешную посадку в Техасе после двух пусков, закончившихся неудачно.

Компании SpaceX впервые за время испытаний удалось посадить один из своих прототипов Starship.

Starship SN10 (то есть десятый серийный испытательный аппарат) совершил суборбитальный полет и - в отличие от своих предшественников SN8 и SN9 - после этого смог вертикально приземлиться рядом со стартовым комплексом в районе Бока-Чика (Техас).


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URL: https://www.vb.kg/398111
Теги:
наука, США, космонавтика, Кыргызстан
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