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В РФ предложили меры для снижения зависимости от мигрантов

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- Евгений Денисенко
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Провести в России ревизию востребованных специальностей – с таким предложением выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он считает это одной из возможных мер, чтобы не допустить "зависимость от мигрантов".

"С целью недопустимости зависимости страны от иностранной рабочей силы полагаем необходимым включение в приоритетные задачи сферы образования проведение ревизии востребованных специальностей и подготовку необходимых кадров в сфере строительства и сельского хозяйства с целью обеспечения гарантированной работой граждан РФ и возможности оперативной замены иностранных кадров", - заявил парламентарий.

Как сообщается в прессе, письмо с соответствующими предложениями направлено в администрацию президента РФ.

"В настоящее время самый большой сегмент мигрантов работает в сфере строительства и сельского хозяйства", - говорится в документе. Андрей Кутепов полагает, что предложенные меры поспособствуют сокращению безработицы и количества малоимущих граждан в стране

По данным Росстата, за первое полугодие 2020 года таковыми в РФ являлись 19,4 млн человек, или 13,2 процента россиян, а на сентябрь их количество достигло уже 19,9 млн человек, или 13,6 процента. В числе причин возникновения малоимущих семей названы экономические (безработица, низкая заработная плата), социально-медицинские (инвалидность, старость), демографические (неполные семьи), образовательно-квалификационные (низкий уровень образования), политические (военные конфликты, вынужденная миграция), регионально-географические (неравномерное развитие регионов).

Вместе с тем Россия сегодня сообщают о нехватке иностранной рабочей силы в некоторых отраслях. По данным МВД РФ, в стране за период пандемии сократилось количество трудовых мигрантов. И если в разные периоды их находилось здесь от девяти миллионов до 11 миллионов человек, то к концу 2020-го насчитывалось 6,3 миллиона. В связи с этим поднимается вопрос об определенном послаблении в вопросе трудовой миграции.

Актуальность такой проблемы отмечал недавно, отвечая на вопросы журналистов, и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вопрос правительства. Вы знаете, что эта тема поднималась и в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук, и продолжает подниматься. Поэтому да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/398114
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