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В Татарстане создана рабочая группа по сотрудничеству с Кыргызстаном

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- Евгений Денисенко
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В Москве состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат с заместителем премьер-министра Республики Татарстан – Полномочным представителем РТ в РФ Равилем Ахметшиным. Они обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавних переговоров президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Татарстана Рустама Минниханова.

Диалог двух лидеров, напомним, состоялся в Москве 24 февраля, во время первого зарубежного визита в Россию главы Кыргызстана. Главной темой, рассмотренной тогда собеседниками, стали состояние и перспективы развития многостороннего сотрудничества между обеими республиками.

Садыр Жапаров отметил, что народы Кыргызстана и Татарстана объединяют схожая культура, близкие языки, единая религия, общие традиции, которые необходимо поддерживать. Он выразил признательность президенту РТ за личную заинтересованность в развитии двусторонних связей.

"Мы всегда будем рады тесно сотрудничать, развивать экономические, торговые, культурные связи в интересах народов двух стран", - заявил президент КР.

Рустам Минниханов в свою очередь подчеркнул важность поддержки и укрепления дружественных и эффективных контактов. Он высказался за необходимо сосредоточиться на созидательных процессах, развивая экономику и связи между Кыргызстаном и Татарстаном. И выразил готовность к обмену опытом в сфере электронного управления, реализации инфраструктурных проектов.

Поздравив Садыра Жапарова с вступлением в должность, Рустам Минниханов сказал: "Ждем вас в Татарстане, мы очень заинтересованы в сотрудничестве с Кыргызской Республикой. Готовы обмениваться опытом, принять ваши делегации, специалистов. Нужно создать рабочую группу".

"Спасибо вам, что прилетели из Татарстана для встречи со мной. Приглашаю вас посетить Кыргызстан в любое удобное время" - заявил в ответ Садыр Жапаров

На встрече с Гульнарой-Кларой Самат Равиль Ахметшин сообщил, что в целях углубления и определения новых направлений взаимодействия с Кыргызстаном в Татарстане по поручению Рустама Минниханова уже образована рабочая группа. Ее возглавил вице-премьер-министр, министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Равиль Ахметшин также пригласил Гульнару-Клару Самат посетить Татарстан. Она в свою очередь подтвердила настрой руководства Кыргызстана на масштабное расширение сотрудничества с этой дружественной республикой, сообщили в посольстве КР в РФ.


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URL: https://www.vb.kg/398115
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