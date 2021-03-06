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Кыргызстан примет участие в создании правозащитной комиссии СНГ

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- Евгений Денисенко
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В СНГ будет образована Комиссия по правам человека. Подготовкой ее формирования занялась специальная экспертная группа, образованная из представителей государств Содружества.

В заседании этой группы, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие эксперты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Было подчеркнуто, что работа Комиссии будет способствовать налаживанию интеграционного взаимодействия по правочеловеческому направлению гуманитарного сотрудничества. И послужит укреплению авторитета СНГ как одной из ключевых международных организаций на постсоветском пространстве, в том числе в сфере защиты прав человека, позволит противодействовать попыткам политизации правозащитной тематики.

В ходе заседания был проработан ряд организационных и финансовых вопросов деятельности будущей Комиссии.

Кыргызстан сегодня участвует в деятельности уже ряда международных правозащитных организаций, созданных, в том числе, на постсоветском пространстве. Одна из них - Комиссия по социальной политике и правам человека, образованная в рамках в Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Одним из заместителей ее председателя является Алмазбек Токторов - заместитель председателя комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Также активизирует свою деятельность Евразийский Альянс омбудсменов, у истоков создания которого в 2017 году стоял в числе нескольких стран и Кыргызстан. Как подчеркивала на одной из конференций ЕАО, проходивших в Москве, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, этот альянс с самого начала придает большое значение работе с диаспорами, защите прав их представителей. В числе приоритетов на этом направлении Москалькова назвала решение проблем миграции, в том числе нелегальной, гармонизацию национальных миграционных законодательств, приведение их в соответствие с международными правовыми нормами по защите прав трудящихся-мигрантов в социальной, экономической и культурной сферах.

Кыргызстан в Евразийском альянсе омбудсменов представляет Акыйкатчы Токон Мамытов. Аппараты омбудсменов КР и РФ также взаимодействую на двустороннем уровне, в рамках заключенного ими в 2016 году соглашения о сотрудничестве. А в 2018 году Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и Акыйкатчы Токон Мамытов подписали меморандум о взаимопонимании и взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка.


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URL: https://www.vb.kg/398117
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