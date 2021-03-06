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Ярмарки. Премьер Улукбек Марипов рассказал о регулирование цен

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- Виктория Гунгер
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Прорабатывается вопрос заключения прямых контрактов с производителями растительного масла и сахара. Об этом Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов сказал во время посещения сельскохозяйственной ярмарки в городе Бишкек.

Посетители ярмарки высказали озабоченность по поводу повышения цен на продукты питания, что особенно сильно ощутили пенсионеры и незащищенные слои населения, а также раскритиковали работу антимонопольной службы по государственному регулированию цен на продукты питания.

В свою очередь представитель торговой компании рассказал, что из-за повышения цен на сахарный песок, наблюдаются сложности со сбытом продукции.

Премьер-министр согласился с приведенными доводами, подчеркнув, что в настоящее время Правительство прилагает все возможные усилия для сдерживания цен на ряд продуктов питания.

"Вопросы продовольственной безопасности, регулирования цен на основные продукты питания находятся под моим личным контролем. Ответственным государственным органам поручено проработать вопросов заключения прямых контрактов с производителями для доставки в страну и последующей реализации растительного масла и сахара по доступным ценам. Эти усилия должны привести к определенному понижению цен на растительное масло и сахарный песок. Проводится необходимая работа и по регулированию цен на мясную продукцию. У нас есть хороший потенциал для налаживания собственного производства растительного масла. Мною ранее было поручено увеличить площадь посевов сахарной свеклы и подсолнечника для дальнейшей переработки и производства сахарного песка и растительного масла. Наша основная цель – снизить долю импорта продуктов питания на 50 %", - сказал Улукбек Марипов.


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URL: https://www.vb.kg/398118
Теги:
правительство, цены, ярмарка, Бишкек, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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