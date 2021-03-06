В ГУВД Чуйской области поздравили с праздником женщин-коллег

В Чуйской области сотрудники милиции поздравили с праздником женщин-коллег. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, мероприятия прошло сегодня, 6 марта, в актовом зале ГУВД Чуйской области.

- В поздравительной программе приняли участие: исполняющий обязанности начальника ГУВД Чуйской области полковник милиции Сапарбек Асаналиев, его заместители, весь коллектив Главного управления внутренних дел Чуйской области, а также ветераны.

- Руководитель ГУВД Чуйской области Асаналиев поздравил весь женский коллектив и выразил огромную благодарность за нелегкую службу в органах внутренних дел, где женщины несут, наравне с мужчинами, ответственность по обеспечению безопасности граждан. Отличившимся сотрудникам милиции были вручены медали почетные грамоты и подарки, - говорится в информации.

Уточняется, что аналогичные мероприятия прошли во всех районных и городских отделов внутренних дел Чуйской области.