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В ГУВД Чуйской области поздравили с праздником женщин-коллег

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- Виктория Гунгер
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В Чуйской области сотрудники милиции поздравили с праздником женщин-коллег. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, мероприятия прошло сегодня, 6 марта, в актовом зале ГУВД Чуйской области.

- В поздравительной программе приняли участие: исполняющий обязанности начальника ГУВД Чуйской области полковник милиции Сапарбек Асаналиев, его заместители, весь коллектив Главного управления внутренних дел Чуйской области, а также ветераны.

- Руководитель ГУВД Чуйской области Асаналиев поздравил весь женский коллектив и выразил огромную благодарность за нелегкую службу в органах внутренних дел, где женщины несут, наравне с мужчинами, ответственность по обеспечению безопасности граждан. Отличившимся сотрудникам милиции были вручены медали почетные грамоты и подарки, - говорится в информации.

Уточняется, что аналогичные мероприятия прошли во всех районных и городских отделов внутренних дел Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/398119
Теги:
ГУВД, Чуйская область, Кыргызстан, поздравление
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