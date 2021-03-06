Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 100.80 - 102.30

Страшное ДТП с рейсовым автобусом в Польше. Число пострадавших растет

179  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Число пострадавших в результате ДТП, в которое попал рейсовый автобус Познань - Херсон в Польше, увеличилось до 35 человек. Об этом сообщил ТАСС представитель украинского МИД Олег Николенко.

"ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь, написал он в субботу в Twitter. В аварии, которая произошла вблизи города Кашице, погибли шесть граждан Украины.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших украинцев. Он также сообщил, что на месте работают консулы.

Представитель украинского МИД ранее сообщил о гибели шести граждан Украины. "Шесть граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - писал Николенко в Twitter.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398120
Теги:
ДТП, погибшие, Польша, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  