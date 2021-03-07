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"В 2021 году все компоненты цифровизации должны быть введены в работу"

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- Виктория Гунгер
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В 2021 году все компоненты цифровизации должны быть интегрированы и полностью введены в работу с соответствующими аналитическими системами. Об этом Улукбек Марипов сообщил на заседании по обсуждению вопросов цифровизации налоговых и таможенных процедур, информирует Аппарат правительства КР.

Глава Правительства отметил не совсем удовлетворительную работу по цифровизации таможенной сферы и подчеркнул, что на этот аспект будет сделан особый упор.

"Цифровизация налоговых и таможенных процедур начата несколько лет назад, и в этом вопросе мы достигли определенного результата. Но вместе с тем имеются ряд упущений и недостатки в работе. Необходимо в оперативном порядке провести все мероприятия по цифровизации этих процедур с учетом важности исключения коррупционных рисков и увеличения поступлений в бюджет, защиты добросовестных налогоплательщиков и населения от контрафактной продукции, сокращения доли теневой экономики и увеличения предоставления электронных государственных услуг", - сказал он.

Улукбек Марипов отметил и важность возобновления работы Координационного совета по цифровизации налоговых и таможенных процедур на системной основе.


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URL: https://www.vb.kg/398133
Теги:
налоги, правительство, Кыргызстан, таможня, Улукбек Марипов
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