В Иркутске задержали кыргызстанца за сопротивление полицейским

В Иркутске взят под стражу 29-летний уроженец Кыргызстана, работавший здесь таксистом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Иркутской области, по версии следствия, в начале марта поступила информация о том, что водитель службы такси, помимо перевозки пассажиров, осуществляет продажу спиртного в обход действующего законодательства. Заказы на доставку алкогольной продукции он принимал через мобильное приложение фирмы-перевозчика.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность таксиста. Но тот в момент задержания с поличным попытался скрыться. Он закрыл стекло авто, в результате чего рука одного из полицейских оказалась зажата. Пытаясь пресечь действия водителя, сотрудник полиции несколько метров бежал за машиной, в результате чего получил телесные повреждения.

Когда автомобиль все же был остановлен, в его багажнике сотрудники правоохранительных органов обнаружен различный алкоголь.

"По ходатайству следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается", - проинформировали в региональном Следкоме.