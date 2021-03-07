Погода
$ 84.71 - 84.89
€ 100.72 - 102.22

В Иркутске задержали кыргызстанца за сопротивление полицейским

149  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Иркутске взят под стражу 29-летний уроженец Кыргызстана, работавший здесь таксистом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Иркутской области, по версии следствия, в начале марта поступила информация о том, что водитель службы такси, помимо перевозки пассажиров, осуществляет продажу спиртного в обход действующего законодательства. Заказы на доставку алкогольной продукции он принимал через мобильное приложение фирмы-перевозчика.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность таксиста. Но тот в момент задержания с поличным попытался скрыться. Он закрыл стекло авто, в результате чего рука одного из полицейских оказалась зажата. Пытаясь пресечь действия водителя, сотрудник полиции несколько метров бежал за машиной, в результате чего получил телесные повреждения.

Когда автомобиль все же был остановлен, в его багажнике сотрудники правоохранительных органов обнаружен различный алкоголь.

"По ходатайству следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается", - проинформировали в региональном Следкоме.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398135
Теги:
Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  