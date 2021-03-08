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В Совете Федерации обсудят сотрудничество КР и РФ в образовательной сфере

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- Евгений Денисенко
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Перспективы укрепления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере обсудили в Москве Чрезвычайный и Полномочный КР в РФ Гульнара-Клара Самат и председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Федерального Собрания РФ Лилия Гумерова. Большое внимание было также уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита в Россиию президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Как сообщили в посольстве КР, Гульнара-Клара Самат инициировала совместную разработку комплексной программы сотрудничества в области средне-специального профессионального образования под условным названием "Первая профессия". И обратилась с просьбой оказать содействие в обучении детей трудящихся Кыргызстана, находящихся на территории РФ, в российских колледжах и училищах.

Эти предложения вызвали ответный интерес у представителей российской стороны. Намечено проведение круглого стола с привлечением специалистов в сфере образования и миграции, обсуждение инициативы на "Правительственном часе" в Совете Федерации.

Также, по информации посольства, было "достигнуто понимание о важности увеличения квоты для обучения студентов - граждан Кыргызстана в вузах России".


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URL: https://www.vb.kg/398139
Теги:
образование, посольство, Россия, Кыргызстан
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