В Совете Федерации обсудят сотрудничество КР и РФ в образовательной сфере

Перспективы укрепления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере обсудили в Москве Чрезвычайный и Полномочный КР в РФ Гульнара-Клара Самат и председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Федерального Собрания РФ Лилия Гумерова. Большое внимание было также уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита в Россиию президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Как сообщили в посольстве КР, Гульнара-Клара Самат инициировала совместную разработку комплексной программы сотрудничества в области средне-специального профессионального образования под условным названием "Первая профессия". И обратилась с просьбой оказать содействие в обучении детей трудящихся Кыргызстана, находящихся на территории РФ, в российских колледжах и училищах.

Эти предложения вызвали ответный интерес у представителей российской стороны. Намечено проведение круглого стола с привлечением специалистов в сфере образования и миграции, обсуждение инициативы на "Правительственном часе" в Совете Федерации.

Также, по информации посольства, было "достигнуто понимание о важности увеличения квоты для обучения студентов - граждан Кыргызстана в вузах России".