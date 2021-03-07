Из банка в центре Москвы украли более 150 миллионов рублей

Из "Россита-банка" в Москве украли более 150 миллионов рублей, которые хранились в ячейках клиентов кредитной организации. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестные с 1 февраля по 6 марта тайно похищали денежные средства из отделения международного коммерческого инвестиционного банка, расположенного в центре столицы на 1-ой Брестской улице.

Собеседник агентства заявил, что кража совершена из четырех арендованных ячеек. Общий ущерб составил 157 миллионов 170 тысяч рублей. Преступникам удалось скрытно забрать эти средства и уйти незамеченными с места преступления.

Источник рассказал, что полицию вызвал советник президента по безопасности банка. Первым факт преступления обнаружил клиент банка, являющийся генеральным директором одной из компаний. Он и заявил сотрудникам организации, что из ячейки пропали 5,5 миллиона рублей.

С похожими заявлениями позже обратились и остальные клиенты. О пропаже денег из ячейки также рассказал президент "Россита-банка" Алексей Мишарин. У него пропал миллион долларов (74,5 миллиона рублей по текущему курсу). Полицией возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

Источник: lenta.ru