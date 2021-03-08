Погода
$ 84.71 - 84.89
€ 100.72 - 102.22

Лас–Вегас в ожидании поединка Валентины Шевченко

225  0
- Вячеслав Аникин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Очередной соперницей нашей знаменитой файтерши Валентины Шевченко станет бразильянка Джессика Андраде. Такое решение приняли руководители Ultimate Fighting championship (UFC) - организации, проводящей бои по смешанным единоборствам во всем мире.

Напомним, что Валентина Шевченко - обладательница четырех золотых поясов, карьера же ее соперницы в UFC только начинается. 14 мая 2019 года Джессика Андраде нокаутировала Роуз Намаюнас (США) и стала победительницей в минимальной весовой категории, но через несколько месяцев неожиданно проиграла китаянке Вейли Джанг и вынуждена была перейти в наилегчайшую весовую категорию. Здесь у бразильянки дела пошли веселее. Она нокаутировала Кетлин Чуганян из США и теперь сразится с Валентиной Шевченко.

Наша чемпионка спокойно отнеслась к известию о поединке с Джессикой Андраде. Она написала в соцсетях: "Цель поставлена. И я постараюсь ее достичь". А вот ее соперница ведет себя вызывающе. "Я знаю силу Шевченко, - написала она, - но я стану для Вали большой проблемой. Я изучила все ее сильные и слабые стороны. Поэтому знаю, что говорю".

Бой Шевченко - Андраде пройдет в Лас–Вегасе. Точная дата пока не определена. Ориентировочно спортсменки встретятся в апреле.

И еще одна приятная новость из мира UFC. В самую крутую лигу по смешанным единоборствам включен кыргызстанец Бусурманкул Адибайит уулу. Этот файтер родился в Оше и свою спортивную карьеру начал с борьбы на поясах. Затем он переехал в Бишкек и стал выступать в турнирах по грепплингу. В 2015 году Бусурманкул Адибайит уулу освоил смешанные единоборства и стал выступать в различных лигах по этому виду единоборств. И вот теперь он принят в высшее общество файтеров ММА. Напомним, что в UFC уже выступают Антонина Шевченко и Рафаэль Физиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398143
Теги:
Валентина Шевченко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  