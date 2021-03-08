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Как сделать женщину счастливой? Соцопрос

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- Анастасия Карелина, Айжан Мамбеталиева, Н Крайнова
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Этот вопрос корреспонденты "Вечерки" задали и мужчинам, и женщинам. И вот что услышали

Дмитрий Сушко, заместитель директора театра "Республика ШКИД", актер:

- Очень просто. Представьте, что вы выиграли в лотерею миллион долларов. Вы заботитесь об этом миллионе, храните его, гордитесь им. Каждая женщина на Земле, абсолютно каждая - это наш мужской миллион. Мы должны дарить ей подарки и делать приятное, чтобы она была веселой и доброй. Мы должны поднимать ей настроение, чтобы она была ласковой и нежной. И мы должны почаще говорить ей, как ее любим, чтобы сделать ее счастливой.

Гуляй Асанбаева, координатор программы "Наставничество" общественного фонда "Маяк":

- Самый лучший подарок - дать ей свободу, освободить от всех домашних дел. Пусть женщина хотя бы один день не думает, что приготовить на ужин, не убирает в доме и не встречает гостей. Думаю, женщина будет счастлива, если пригласить ее в ресторан, в кино посмотреть интересный фильм вместе или же позвать в поход в горы. Одним словом, порадовать, сделать то, что она сама захочет. Это ведь и есть проявление любви.

Анастасия Шабалина, учитель русского языка и литературы:

- Пусть это банально и очевидно, но мое мнение такое. Мужчине надо быть рядом всегда, несмотря на усталость, на несогласие, на нехватку времени. Поддерживать все начинания женщины и давать ей чувствовать себя нежной и слабой.

Кубан Абылкасымов, руководитель частной компании, по образованию историк:

- Женское счастье зависит от мужчины. Мужчина должен любить! Если женщина любима, она будет счастлива. Любить не только словами, но и делами. Ведь она твоя половинка, мать твоих детей, хозяйка твоего дома. Когда женщина счастлива, тогда и мужчина счастлив. 8 Марта поздравлю своих дочек и жену, подарю подарки, возможно, сходим в кафе.

Ахмат Рахимов, повар:

- Рядом с женщиной должен быть настоящий мужчина. Тот, кто знает, что ей нужно, и поддерживает во всем, помогает решать ее проблемы. Чтобы она чувствовала себя как за каменной стеной. Меня окружает много женщин: мама, дочка, сестры. Пока не решил, кого и как поздравлю. Но уже точно знаю: маме подарю деньги, пусть выберет себе подарок сама.

Рысбек Курманов, программист, участник телеигры "Что? Где? Когда?":

- Ответ ясен, надо быть надежным партнером по жизни. Невозможно стать счастливой или счастливым в одиночестве!

Радислав Сафин, видеоблогер:

- Я думаю, что для этого достаточно помочь женщине реализовать себя в семье или в творчестве. Самое главное, не мешать в ее стремлениях и не ограничивать в свободе выбора.

Гульнара Тойгонбаева, певица, заслуженная артистка КР:

- Бытует мнение, что сделать женщину счастливой могут подарки: дорогие вещи, шубы, машины, дома, бриллианты. Но это все вторично. А первое, конечно же, внимание, доброе отношение, любовь и уважение. Это основа. По крайней мере для меня.

Толгобек Койчуманов, художник:

- Чувствовать биение ее сердца. Угадывать ее желания и, конечно, исполнять их.


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URL: https://www.vb.kg/398145
Теги:
8 Марта, Кыргызстан
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