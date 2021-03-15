Яна Лысенко: "Рисую то, что чувствую…" (фото)

Имя молодой цифровой художницы Яны Лысенко известно пока по большей части людям, существующим в информационном пространстве всемирной паутины. Но в планах талантливой девушки и освоение реального выставочного пространства кыргызской столицы. Над будущими экспозициями Яна пока думает. Презентации в музеях и галереях у нее еще впереди. А сегодня она поговорила с корреспондентом VB.KG о том, почему однажды решила связать свою жизнь с рисованием, где черпает вдохновение и как относится к критике.

Яна, вы представляетесь цифровым художником. Но в понимании многих художник – это человек, который работает с карандашами, красками, бумагой, холстом… Давайте сразу поясним, кто же такой цифровой художник?!

- Цифровой художник – это человек, который рисует, но только с использованием технологий. В моем случае – это графический планшет, который я подключаю к компьютеру и рисую, используя, допустим, программу Photoshop. Могу взять iPad и рисовать в программе Procreate. То есть, это рисование только в цифровом пространстве. В основном работаю сейчас так. Но… есть желание, так сказать, вернуться в прошлое и порисовать по старинке. Это совсем иные ощущения.

В вашей семье были художники?

- Насколько я знаю, нет. Просто я росла в сложное время. В конце 90-х, начале нулевых у всех были серьезные проблемы. Взрослые думали, как выжить, прокормить семьи. А у меня, как у ребенка, помимо общения с друзьями единственным развлечением было рисование. Я с малых лет привыкла передавать на бумаге свои чувства, эмоции. Когда же подошло время выбирать профессию, поговорила с мамой и приняла осознанное решение, что нужно остановиться на том, что тебе больше всего по душе. На художника я, правда, учиться не пошла, а выбрала востребованную профессию графического дизайнера. И, знаете, ни разу потом об этом не пожалела.

Что заканчивали?

- Я училась в Политехе (КГТУ имени Разакова) на технологическом факультете. Прошла там полный курс академического рисования. К сожалению, вуз не закончила. Пришлось уйти из университета, чтобы начать зарабатывать. Из шести курсов закончила пять, но собираюсь когда-нибудь вернуться. Меня там помнят и ждут.

А работать пошли все-таки по специальности?

- Конечно. Я прошла по конкурсу и стала графическим дизайнером сайта namba.kg. Кстати, конкурс был серьезным – свыше ста человек на место. Почти пять лет я там проработала. Было классно. Потом познакомилась с ребятами, которые делают компьютерные игры. Игры я очень люблю. И как только узнала, что у нас есть те, кто их создает, сразу захотела попробовать себя и в этом. Последние три года рисовала игры. А в настоящий момент работаю в крупной белорусской компании, как 2D-аниматор: анимирую персонажей, делаю фоны, иконки для игр и прочее.

У вас есть офис или трудитесь удаленно?

- У меня удаленная работа. В офис ходить не надо. Нужно лишь каждый день доходить до своего рабочего стола – это мой миниофис. А в остальном все, как у всех.

Яна, а как рождаются ваши картины? Не то, что вы должны выполнить по заданию работодателя, а те, что для души.

- В принципе рисование вообще – это больше технический навык, своего рода тренировка. Когда у меня нет идей, есть четкий план задач, которые хочу выполнить. Допустим, сажусь и тренируюсь в рисовании глаз. Идеи же картин рождаются и формируются в голове. Только когда, закрывая глаза, я вижу четкую картину, когда возникли образы, сложились все детали, лишь тогда сажусь и переношу это на цифровой холст.

Оценка зрителей вас волнует?

- Я выкладываю собственные работы на своей страничке в Instagram, и значит, ожидаю какого-то отклика. Не важно положительный он или отрицательный. Я настроила себя на то, что любой отклик – это просто восприятие моей работы другим человеком. Мне важно показать свое творчество. Если же мою картину увидит человек, которому близка такая эстетика, мои мысли, это замечательно! Возможно, для него это станет источником вдохновения, или просто настроение поднимет. И сейчас я потихонечку начинаю работать над тем, чтобы расширить свою аудиторию.

То есть, вы не ранимый художник?

- Нет, я не ранима, хотя и я сталкивалась с острой критикой. Пять лет работы графическим дизайнером даром не прошли. Постоянные поправки, замечания, доработки и так далее – все это превратило мою творческую ранимость в рациональное, осознанное понимание того, почему происходит так или иначе, почему человек произносит те или иные слова. Я вам больше скажу. Критика для меня теперь своего рода звоночек, сигнал к тому, чтобы еще раз взглянуть на свою работу, но уже под иным углом зрения.

Вам, наверное, не раз говорили про то, что ваши работы очень мрачные. Триптих, посвященный бишкекскому смогу, например, на всех произвел неизгладимое впечатление.

- К счастью, или, к сожалению, но я не задаюсь вопросом, что нужно людям? Я рисую то, что чувствую, стараюсь передать свои внутренние переживания. Поверьте, то, что вы видели, еще не самые мрачные из моих картин. Я все-таки их немножко фильтрую. Есть вещи, которые пока не решаюсь выкладывать. Просто я человек, которого увлекают сложные переживания, мрачные вещи. Я знаю, что таких людей много, и им близка эта часть жизни.

А любимая тема у вас есть?

- Мой внутренний мир, наверное. У меня есть такой персонаж – человек без пола, прически, с лицом-маской. Это то, как я себя внутри воспринимаю, какой себя вижу. Периодически возвращаюсь к этому образу, пытаюсь посредством картин передать свои внутренние миры, сны, сформировать некое художественное пространство.

Яна, а как члены вашей семьи относятся к вашему творчеству?

- Они, мне кажется, уже привыкли к тому, что я совсем на них не похожа и как-то совсем спокойно относятся. Если честно, я бы не сказала, что особо и интересуются тем, что я делаю. Мне хорошо, у меня все в порядке, значит, все нормально. А вот муж всячески поддерживает. Мы с ним вообще на одной волне: вместе работаем, вместе делаем игры, вместе творим.