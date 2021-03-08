В Британии в научных целях начали заражать добровольцев коронавирусом

В Великобритании начали медицинское исследование: добровольцев целенаправленно заражают коронавирусом SARS-CoV-2. О старте программы изучения влияния вируса на человеческий организм (Human Challenge Programme) сообщило британское министерство здравоохранения, пишет Deutsche Welle.

Речь идёт о первом в мире исследовании, в рамках которого людей преднамеренно заражают коронавирусом с целью улучшить и ускорить разработку вакцин от Covid-19 и методы лечения от этой болезни. С первой группой добровольцев сейчас работают специалисты лондонской клиники Royal Free Hospital, которые изучают характеристики коронавируса.

"Участников испытания подвергли воздействию вируса в безопасных и контролируемых условиях. Они круглосуточно находятся под наблюдением ученых и врачей", – пояснили в Минздраве Великобритании.

Учёные также собираются выяснить, как реагирует на вирус SARS-CoV-2 иммунная система человека и каким образом инфицированный пациент распространяет частицы вируса вокруг себя.

Ранее аналогичные исследования, во время которых здоровых добровольцев заражали возбудителями болезни, проходили при разработке вакцин от гриппа и малярии. Участникам тех испытаний предварительно вкалывали соответствующую вакцину, чего британские исследователи сейчас не делают.

Для участия в исследовании отобрали молодых и здоровых людей, для которых риск осложнений при Covid-19 минимален. Им введут самую малую дозу вируса, необходимую для заражения организма. Ожидается, что инфицирование произойдёт у 90% добровольцев.

Источник: informburo.kz