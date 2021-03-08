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Турция предупредила США о последствиях давления из-за С-400

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Попытки США оказать давление на Турцию из-за покупки российских ракетных комплексов С-400 могут иметь нежелательные для Вашингтона последствия. Об этом предупредил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству Bloomberg.

Калын отметил, что Турция по-прежнему заинтересована в поставках американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, Анкара предлагала Вашингтону обсудить их обеспокоенность тем, что С-400 могут представлять угрозу для американских истребителей F-35, с технической точки зрения. В США же ответили, что вопрос носит не технический, а политический характер.

Представитель турецкого лидера подчеркнул, что несмотря на наличие разногласий у Турции и России всегда получается обсудить их в конструктивном ключе, однако с США так не выходит. "Если к нам приходит другая страна с максималистской позицией в духе "либо по-моему, либо никак", то подобное отношение отталкивает нас в прямо противоположном направлении", - подчеркнул Калын.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Анкаре истребителей пятого поколения F-35.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/398158
Теги:
оружие, США, Турция
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