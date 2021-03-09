В Бишкеке Профсоюзная превратилась в бензиновую

Бишкек никак не может избавиться от стихийной торговли, хотя у большинства горожан она вызывает негодование. Особенно когда дело касается горюче–смазочных материалов.

На днях столичная мэрия провела очередной рейд по улице Профсоюзной, которую впору называть бензиновой. Нелегальные предприниматели ни от кого даже не прячутся, открыто продавая ГСМ прямо на обочине оживленной магистрали. В качестве тары они используют обычные пластиковые емкости, из–под столовой воды. Привозят опасный "товар" в багажниках и салонах собственных легковых машин.

Как сообщает муниципалитет, во время инспекции специалисты Первомайской районной администрации изъяли 560 литров топлива. Невозможно установить, откуда оно появилось и даже его октановое число, которое является основным критерием качества бензина.

В отношении стихийщиков составили административные протоколы по соответствующей статье Кодекса о нарушениях, которая грозит наложением штрафных санкций (для физических лиц - 3 тысячи, для юридических - 13 тысяч сомов). Помимо этого, проведены разъяснительные беседы о недопустимости нелегального бизнеса.

Ровно три недели назад проводился точно такой же рейд, в ходе которого было изъято 320 литров горюче–смазочных материалов на той же улице Профсоюзной.

Сценарий, а также действующие лица прежними - районная администрация, милиция, налоговая, протоколы, разъяснительные беседы. Причем мэрия особо подчеркивала тогда, что до рейда многократно звучали предупреждения, и устные, и письменные, в адрес импровизированных автозаправочных станций.

Но, как видим, коэффициент полезного действия от подобных рейдов стремится к нулю. И причин здесь несколько. Во–первых, штрафные санкции настолько низкие, что совершенно не пугают "бизнесменов". Во–вторых - и это, пожалуй, самое главное - они работают под чьим–то прикрытием. Иначе невозможно объяснить ту уверенность, с которой торгаши выходят на оживленные магистрали. И наивно полагать, что тот же финпол, который, по идее, обязан задерживать таких вот нефтетрейдеров, не в курсе, где в городе действуют незаконные точки реализации ГСМ.

А то, что было обнаружено во время указанных выше рейдов, - просто приманка для отвлечения внимания от других, более крупных баклашечных АЗС. Например, одна из них уже долгое время работает на улице Ахунбаева, а точнее, в поле, в которое упирается магистраль, если ехать на восток. Там даже установлено несколько контейнеров, к которым подъезжают бесконечные вереницы машин. Никто не прячется, не работает из–под полы. Все делается открыто.

И, безусловно, будь у правоохранительных органов развязаны руки, уже давно была бы привлечена к ответственности вся цепочка незаконных нефтетрейдеров.

взгляд

Все эти точки продажи ГСМ пользуются популярностью у многих автомобилистов. И вот почему. Торговцы заявляют, что привозят бензин из Казахстана, где он значительно дешевле. С учетом того, что никаких пошлин они не платят, стоимость топлива для конечного потребителя оказывается довольно привлекательной. Особенно с учетом последнего роста цен на официальных заправках.

Однако высокой популярностью казахской горючки воспользовались и другого рода дельцы. Те, кто покупает 80–й бензин на местных АЗС, а затем продает его в баклажках под видом 95–го казахского. Визуально–то отличить невозможно.

Таким образом, желающие сэкономить получают мину замедленного действия, которая взорвется в виде серьезной поломки мотора или его систем. Ведь у каждого автомобиля свое требование к топливу.

Кроме того, подобного рода торговля опасна и для окружающих. Об этом нашим корреспондентам рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Ведь не зря на АЗС емкости с ГСМ закапываются под землю и должны располагаться на определенном удалении от жилых зданий. В случае пожара и возможного взрыва это позволит снизить урон для окружающих.

У нелегалов бензин хранится в пластиковой таре, что категорически запрещено техникой безопасности, наливать топливо нужно только в металлические канистры. Иначе в любой момент может произойти возгорание. С учетом того, что торговля ведется на оживленной улице, огонь легко может перекинуться на машины, людей.