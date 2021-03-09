В трех жилмассивах Бишкека временно не будет воды

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Энесай" и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду, сегодня, 9 марта с 9 утра до 15 часов вечера будет временно прекращена подача питьевой воды в жилых массивах "Энесай", "Дордой-1", "Дордой-2", в том числе:

• Муниципальное территориальное управление № 21;

• Детский сад № 2, 2а,4;

• Центр семейной медицины № 9;

• Библиотека № 20;

• Участковые пункты милиции № 7, №6;

• Средняя общеобразовательная школа №21, №94;

• ОсОО "КУТ МонтажСтрой";

• Компания "Ак-Илбирс";

• Частный детский сад "Бегимай-Дордой";

• Общественно-профилактический центр Свердловского района, рынок "Дордой" №32в.

Все жители новостроек и объекты соцкультбыта дополнительно предупреждены об отключении питьевой воды через МТУ и председателей квартальных комитетов, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.