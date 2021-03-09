В Жайылском районе 44-летний мужчина облил свою мать бензином и сжег

В Жайылском районе задержан подозреваемый в убийстве своей матери. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

9 марта примерно в 06:30 часов в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение от местных жителей по факту обнаружения трупа женщины в одном из домов, расположенных в селе Арал. По данному факту незамедлительно был осуществлены выезд следственно-оперативной группы. По приезде сотрудников милиции в одном из домов было обнаружен труп З.Г., 1940 года рождения.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан сын убитой женщины З.Р., 1977 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статье 130 (Убийство) УК КР.

В ходе досудебного производства подозреваемый признался в содеянном и сообщил, что облил свою мать бензином после чего сжег ее. По предварительным данным подозреваемый страдает психическими расстройствами.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ОВД Жайылского района.

Досудебное производство продолжается.