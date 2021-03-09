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Из-за Джеруя. Экс-губернатор Таласской области о своем увольнении

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- Оксана Гут
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"Ничего не планируем". Айбек Бузурманкулов опроверг информацию в соцсетях о готовящемся митинге его сторонников в Бишкеке.

Напомним, 5 марта распоряжением премьер-министра Улукбека Марипова он был снят с должности полномочного представителя правительства в Таласской области. В качестве причины его увольнения указано - "в связи с переходом на другую работу". О другой работе пока ничего неизвестно. Сам Айбек Бузурманкулов прокомментировал VB.KG решение главы кабмина.

- Снятие меня с должности - это политическое решение в связи с моей позицией по Джерую. Сейчас уточняем все вопросы по переходу на новую работу. В ближайшее время мы проведем пресс-конференцию в Бишкеке, где я подробно дам на все ответы, - сказал он.

Отметим, Айбек Бузурманкулов более известен под именем Айбек Мырза. Он был назначен губернатором Таласской области после октябрьских событий. До этого он был общественным деятелем рьяно отстаивающим принятие новой Конституции и введение института - народного Курултая. Он также активно выступал против разработки месторождения Джеруй. Был организатором митингов, где люди требовали провести проверку на руднике и выделить долю государству.


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URL: https://www.vb.kg/398170
Теги:
Джеруй, Конституция, курултай, митинг, правительство, Таласская область, увольнение, Кыргызстан
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