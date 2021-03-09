Владимиру Путину предложили присвоить Ак-Тюзу звание города боевой славы

Житель поселка Ак-Тюз Калдыбек Суранчиев считает, что его родной поселок достоин звания города боевой или трудовой славы. С этой целью он снял ролик о подвиге Ак-Тюза и направил его президенту России Владимиру Путину. И уже получил сообщение, что ответ направлен в адрес МИДа Кыргызстана.

Помимо этого он нашел вагонетку, на которой во время Великой Отечественной войны из шахты доставали сырье. Активист убежден, что перед въездом в Ак-Тюз должна появиться арка, с одной стороны которой будет скульптура-шахтера, а с другой - та самая вагонетка. И обязательно надпись о том, что каждая 4-я пуля во время войны отлита из свинца, добытого в Ак-Тюзе.

Суранчиев уже нашел архитектора и скульптора, которые разработали макет арки. Сейчас он приступил к сбору средств. Для этого пенсионеру приходится и таксовать, чтобы заработать денег на скульптуру.

- Вчера был сход в селе и меня люди поддержали. Люди понимают, что это важно. Шахта в селе не работает, а вот горнолыжная база заработала. Я вывесил там плакат о сборе средств на скульптуру шахтера. Понимаете очень важно, чтобы все кто к нам приезжает знали куда они попали, знали какие героические люди у нас жили и работали. Например мы знаем о том, что у нас на шахте работали Кривощеков и Немцов – на фронте они стали Героями Советского Союза. Был шахтер, который был отмечен за его трудовые подвиги. А спросите молодых – кто об этом знает? Вот чтобы эту несправедливость восстановить я хочу собрать все, что сохранилось в памяти у людей, в домашних архивах о шахте, о тех, кто работал. Прошу помочь в нашем деле архивистов, историков, жителей Ак-Тюза, или бывших жителей и работников шахты. А также обращаюсь к президенту Жапарову, которого выбрал народ. Мы должны гордится делами наших отцов, матерей. Не затаптывать в грязь память, а сохранить хотя бы то что осталось, - рассказал Калдыбек Суранчиев.

Он рассказал о тяжелых условиях, в которых приходилось работать шахтерам.

- Сейчас и представить себе трудно, как они карабкались в темноте, тягали вагонетку. И ведь надо понимать, что, когда говорят, что во время войны погибло 27 млн советских людей, и, возможно, даже эта цифра могла быть больше, если бы не наш свинец из Ак-Тюза, не наши пули, которые летели в фашистов. Мы были частью большой силы, которая победила фашизм, и мы этим очень гордимся, - добавил он.