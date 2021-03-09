Весенний драйв стартовал! Участвуй в розыгрыше 3 авто и 200 смартфонов!

У пользователей мобильного приложения "Мой О!" появилась уникальная возможность выиграть 200 смартфонов Tecno и три новых автомобиля Hyundai в рамках лотереи "Весенний драйв"!

Принять участие просто: достаточно пополнять баланс телефона на 200 сомов и более, оплачивать услуги через кошелек "О!Деньги" или совершать покупки в магазине O!Store. За каждое действие участникам начисляются лотерейные билеты. Билеты также можно получить за регистрацию в приложении "Мой О!", идентификацию и пополнение кошелька "О!Деньги".

Каждую неделю будет разыграно по 16 смартфонов Tecno, а розыгрыши автомобилей Hyundai Sonata, Hyundai Elantra и Hyundai Creta будут проходить каждый месяц! Победителей поможет определить генератор случайных чисел в присутствии специальной комиссии.

Первый розыгрыш 16 смартфонов состоится уже 15 марта. Зарегистрируйтесь в приложении "Мой О!" и получите первые 2 билета для участия в лотерее!

Больше билетов –– больше шансов выиграть!

Все подробности на сайте drive.o.kg.

Официальный партнер розыгрыша – Hyundai Центр Кыргызстан.

Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021 г.

Период проведения с 7.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы. Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис" в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБКР №2021030817, №3022030817.