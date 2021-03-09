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Минюст предлагает продлить действие просроченных паспортов до конца лета

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- Екатерина Улитина
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Действия внутренних и общегражданских паспортов граждан Кыргызстана с истекшим сроком предлагают продлить до конца лета 2021 года. Проект постановления разработан Министерством юстиции и размещен на сайте правительства для общественного обсуждения.

Причиной для данного решения стала продолжающаяся пандемия коронавируса.

"Однако, с учетом продолжительности заболевания, выявления новых случаев коронавирусной инфекции  COVID-19 проектом предлагается продлить сроки действия паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года и общегражданского паспорта гражданина (за исключением гражданина не достигшего 16-летнего возраста) Кыргызской Республики образца 2006 года до 1 сентября 2021 года. Указанное необходимо в целях обеспечения прав и защиты законных интересов граждан Кыргызской Республики, которым не представилось возможным своевременно заменить вышеуказанные паспорта", - говорится в справке к проекту постановления.

Кроме того, Минюст отмечает, что предлагает использовать паспорта с продленным сроком для вылета из Кыргызстана. Ранее кыргызстанцы могли использовать такие паспорта лишь для того, чтобы вернуться на родину из других стран.

Отметим, ранее кыргызстанцы стали жаловаться, что в Центрах обслуживания населения отказываются принимать документы на оформление общегражданских паспортов. В ГРС заявили, что лишь рекомендуют пока не оформлять документы, так как в мае планируется выпустить новые электронные паспорта.


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URL: https://www.vb.kg/398180
Теги:
Министерство юстиции, паспорт, Кыргызстан
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