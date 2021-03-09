В Москве и Бишкеке встретились участники войны в Таджикистане

Годовщину со дня создания общественного объединения "Союз ветеранов-миротворцев таджико-афганской границы" отметили участники из Кыргызстана. Торжественные собрания по этому поводу прошли в один день в Бишкеке и Москве, где сегодня также проживают некоторые из бывших однополчан.

Напомним, что в 1992 году главами России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана были образованы Коллективные миротворческие силы (КМС) на территории Таджикистана, где тогда происходили военные действия. В состав этих сил, действовавших по мандату Совета глав государств СНГ, вошли контингенты перечисленных четырех стран. Их военнослужащие на ротационной основе выполняли задачи по охране таджикско-афганской границы в период с 1992 по 1999 годы.

В том же 1992 году Жогорку Кенеш ратифицировал коллективное решение о мерах по стабилизации обстановки на участке государственной границы Таджикистана и Афганистаном, тем самым узаконив участие военных КР в КМС. Кыргызстан был представлен в них батальоном, через который в последующий период прошло свыше пяти тысяч граждан республики.

- Служба всех, кто входил в эти силы, от рядовых до офицеров, проходила в нелегких условиях и была связана с постоянным риском. Им приходилось участвовать в непосредственных боевых действиях. И вот спустя годы участники тех событий из Кыргызстана решили образовать собственную организацию. А в марте 2020 года "Союз ветеранов-миротворцев таджико-афганской границы" был зарегистрирован в Министерстве юстиции КР, – говорит военный правозащитник Анвар Сартаев, оказавший активное содействие в создании этого общественного объединения.

Сегодня организация ставит перед собой задачи, направленные на работу с молодежью в рамках военно-патриотического воспитания. Этим занимаются отделения Союза, действующие в регионах республики, в Бишкеке и не так давно оно появилось в Москве. В самом Кыргызстане миротворцы проводят в школах уроки мужества, в некоторых районах уже открыли в военкоматах, домах культуры "Уголки ветеранов".

- Помощь в этой деятельности оказывают местные власти, в планах у Союза - создание собственного музея. К сожалению, об этой, без преувеличения, героической странице в истории Кыргызстана, его защитников родины сегодня мало известно в республике, и наша общая задача – восполнить такой пробел. А также – восстановить правовую и социальную справедливость по отношению к данной категории лиц. На них соответствующим постановлением правительства КР, принятым в декабре 1992 года, были распространены льготы, установленные для воинов-интернационалистов, впоследствии - и для участников баткенских событий. Однако в 2006 году уже другим постановлением республиканского правительства такие льготы для наших миротворцев были отменены. И мы намерены добиваться в законном порядке их восстановления, - продолжает Анвар Сартаев.

От имени всего "Союза ветеранов-миротворцев таджико-афганской границы" он выразил большую благодарность военному журналисту Александру Киму, который и привлек внимание общественности к их истории и проблемам, поделился имеющимся у него документальным материалам, собственными воспоминаниями. За годы существования кыргызстанского батальона в составе КМС Александр Ким десять раз откомандировывался в него, принимал участие и в выводе этого подразделения на родину в 1999-м, не понаслышке знаком с трудностями и испытаниями, которые пришлось пережить всем, кто проходил ту службу.

В Бишкеке в торжественном собрании по поводу годовщины Союза принял участие акыйкатчы Токон Мамытов, губернатор Чуйской области Мирбек Мияров, депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев, полковник Александр Ким, полковник Анвар Сартаев, председатель общественной организации таджикской диаспоры Кодир Муриватов и другие. В Москве –председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров, член Совета аксакалов, представитель Торгово-промышленной палаты КР в РФ Обозкан Сардарбеков, Почетный президент Международной ассоциации предпринимателей Кубанычбек Осмонбеков. Состоялись награждения собственными медалями, обсуждались планы на будущее.

- Самих ветеранов-миротворцев собралось у нас на это мероприятие 36 человек. Но, конечно же, их в России проживает больше, не только в Москве, но в других ее регионах. И мы ставим задачу находить их и вовлекать в наш Союз, укреплять его ряды в Российской Федерации, устанавливать связи с другими ветеранскими организациями, действующими здесь, - говорит руководитель Московского отделения "Союза ветеранов-миротворцев таджико-афганской границы Бакытбек Ырсалиев".