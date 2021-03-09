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"При поддержке Садыра Жапарова начались съемки фильма "Семетей сын Манаса""

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане при поддержке президента Кыргызстана Садыра Жапарова начались съемки фильма "Семетей сын Манаса". Об этом редакции VB.KG сообщил киносценарист и продюсер Омурзак Толобеков, который также ответил на ряд вопросов.

Омурзак Жолдошович, вы сценарист и продюсер популярных фильмов "Президент и бомж-1-2-3", "Любовь Москвы", в котором принимали участие российские звезды Панкратов-Черный, Лев Прыгунов, Бари Алибасов и Александр Песков, "Любовь миллионера", "Революция отменяется". Теперь вы в данное время работаете над международным кинопроектом "Семетей сын Манаса". Правда ли, что вы обращались за поддержкой к президенту КР Садыру Жапарову?

- В 1939 году ЦК Компартии Киргизии и Совет Министров Киргизской ССР принял постановление о снятии художественного фильма "Семетей сын Манаса". В 1946 году начали сьемки в Алмате, но проект был приостановлен. В прошлом году я написал сценарий под названием "Наследник престола. Семетей сын Манаса", который перевели на русский, английский, турецкий и китайский языки. Из-за пандемии были вынуждены приостановить этот проект. Сейчас вот наш проект поддержал президент Садыр Жапаров, за что мы ему очень благодарны.

Можете сказать, какова продолжительность фильма и примерно когда он выйдет в прокат?

- Продолжительность 2,5-3 часа. В прокат выйдет примерно через 3-4 месяца.

Фильм финансируется с госбюджета?

- Нет, мы сотрудничаем с независимыми кинокомпаниями других стран. С кыргызской стороны при поддержке главы государства Садыра Жапарова фильму окажут спонсорскую помощь бизнесмены.

Можно узнать общий бюджет фильма?

- 1 млн долларов. Две третьей части берут на себя наши русские и казахские компаньоны, треть - кыргызская сторона.

Перед президентских выборов вы сняли документальный фильм "Народный лидер Садыр Жапаров". Кто финансировал этот фильм?

- С начала парламентских выборов, тогда Жапаров сидел в тюрьме, в штабе партии "Мекенчил" мы сняли несколько коротких фильмов. А когда перед президентскими выборами всем стало очевидно, что Садыр Нургожоевич станет главой государства, я предложил моему коллеге и документалисту из Москвы Николаю Раисову создать совместный кинопроект о нашем лидере для зарубежной общественности. Фильм был переведен на русский, английский, китайский, турецкий, азербайджанский языки и показаны в нескольких теле и интернетканалах многих стран. Кстати, фильм финансировал не Жапаров и не его штаб, а бизнесмены, лидеры молодежного движения Марат Мамралиев и Каныбек Курманалиев.

Определенные лица уже начали высказывать недовольства против деятель президента Жапарова уже начали высказывать недовольства определенные лица. Как вы считаете, допустил ли ошибки президент?

- Как говорится, где работа, там будут и ошибки. По моему мнению Жапаров пока не сделал столь серьезных и грубых ошибок, чтобы так быстро, не ожидая результатов, поднимать тревогу. Думаю, волну поднимают те, кто остались за бортом, сподвижники прежних властей и коррупционеры, которые сидят в тюрьмах. Я лично знаком со многими бывшими руководителями государства, в сравнении с которыми Жапаров более сильная и эрудированная личность. Он истинный патриот страны и я уверен, что он поднимет наш Кыргызстан.

Оппоненты Жапарова утверждают, что у него есть недоброжелатели не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Согласны ли вы с этим мнением?

- Судьбу нашего президента решил наш народ, который сделал свой выбор. В Кыргызстане появился истинный народный лидер, которого уже приветствовало все мировое сообщество. По моим данным, с Кыргызстаном готовы сотрудничать многие мировые финансовые магнаты. Поэтому по моему глубокому убеждению кыргызский народ на этот раз не ошибся в выборе лидера, и поэтому у моей любимой страны появилась надежда на светлое будущее!


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URL: https://www.vb.kg/398186
Теги:
кино, Кыргызстан, Манас, Садыр Жапаров
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