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Самый быстрый суперкомпьютер поможет в борьбе с коронавирусом

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Японский суперкомпьютер Fugaku вывели на полною мощность раньше положенного времени, сообщает kommersant.ru со ссылкой на японское новостное агентство Kyodo. Ввод в эксплуатацию раньше срока также был вызван необходимостью помочь в исследованиях по борьбе с коронавирусом. Всего компьютер будет участвовать в более чем 100 исследованиях.

Ранее вывести компьютер на полную мощность планировалось в апреле 2021 года. Частично компьютер был запущен в апреле 2020 года. Он назван в честь горы Фудзи. Экспертами Fugaku неоднократно признавался самым быстрым суперкомпьютером в мире. Его скорость примерно в 2,8 раза превышает скорость ранее считавшегося самым быстрым суперкомпьютером Summit из Национальной лаборатории США.


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URL: https://www.vb.kg/398187
Теги:
Япония, информационные технологии, коронавирус
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