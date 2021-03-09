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Садыр Жапаров на этой неделе посетит Узбекистан

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 11–12 марта текущего года с государственным визитом посетит Республику Узбекистан. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Кыргызской Республики Дастан Дюшекеев.

"Кыргызстан и Узбекистан являются стратегическими партнерами. Мы и далее намерены развивать и укреплять наши добрососедские и дружественные отношения, которые характеризуются высоким уровнем сотрудничества во всех сферах взаимодействия", - отметил Дастан Дюшекеев.

В рамках предстоящего визита Президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

В ходе визита также планируется проведение двусторонних встреч Президента Садыра Жапарова с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Помимо этого, в рамках предстоящего визита в целях развития торгово-экономических отношений планируется проведение кыргызско-узбекского бизнес-форума.


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URL: https://www.vb.kg/398188
Теги:
президент, Узбекистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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