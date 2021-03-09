В Кыргызстане среди осужденных за терроризм провели исследование (видео)

Эксперт исследовательской группы Центра религиоведческих исследований Эльнура Казакбаева рассказала о результатах исследования "Радикализация и дерадикализация - изучение иностранных боевиков-террористов", которое проводилось в Кыргызстане среди осужденных за экстремизм.

Также в группу интервьюированных попали члены их семей и представители ближайшего окружения.

В исследовательскую группу входили представители различных сфер и специальностей. Так участие доктора наук, международного эксперта по вопросам безопасности и терроризма и преподавателя Ноттингемского университета Великобритании Афзала Ашрафа позволило посмотреть на феномен иностранных боевиков-террористов в КР с точки зрения глобального процесса. С кыргызской стороны принимали участие - религиовед - Индира Асланова, антрополог, специалист по сбору данных Эльнура Казакбаева и психолог Ольга Коржова.

- Как люди стали террористами и почему они решили вернуться в свою страну? Что можно сделать для реабилитации лиц, побывавших в горячих точках, и оценить важность своевременной профилактики. И разобраться, какие именно эмоции, нарративы влияют на радикализацию людей в настоящий момент истории - это основные вопросы, которые затрагивает исследование, - рассказала эксперт.

По ее словам, цель работы - выявить спектр личных, социальных, идеологических, экономических факторов, которые привели сначала к радикализациии, мобилизации, а потом к возвращению в Кыргызстан граждан, которые выезжали в зоны боевых действий (боевиков) в Сирию.

- Важно понимать, что многие были осуждены и теперь их срок подходит к завершению. В каком обществе они окажутся сейчас, готово государство, люди в Кыргызстане воспринимать их как часть общества, готово помогать им социализироваться или своим неприятием общество снова подтолкнет их к радикализации? Изучение результатов нашего исследования - возможность решить для представителей государственных, религиозных структур что делать, а что не делать, чтобы не подталкивать молодых людей к крайним мерам. А наше исследование еще раз доказывает, что радикализация носит индивидуальный характер, но при всем этом коррупция, нищета, несправедливость, невостребованность играют существенную роль в радикализации, - поясняет Эльнура Казакбаева.

О том, как человек вступает на путь иностранного боевика-террориста, можно понять по цитатам из интервью заключенных, отметила эксперт.

- Я считаю себя мусульманином, а мусульмане должны помогать друг другу. А в новостях по телевидению показывали репортаж из Сирии, где тоже мусульмане, которые страдают. Бывало я приходил домой и плакал от того, что считал себя недостойным мусульманином, ведь я живу в комфорте и наслаждаюсь жизнью, а там люди умирают. Смотрел ролики, где при родителях насиловали детей и после этого хотел взять оружие. Через интернет познакомился с человеком, который помог перебраться в Сирию, - процитировала она одного из заключенных.

Когда завербованный оказывается в горячей точке его мифическое представление "о правильном мире" разваливается.

- Заметьте на начальном этапе никто из тех, кто был вовлечен в сети боевиков не вспоминает о семье, близких, иными словами контакты, близость, доверие в семье нарушены. И недаром несколько респондентов подтверждали факты насилия в семье, отсутствие понимания со стороны отцов. В то же время, исследование отмечает большое влияние семьи как на этапе вербовки, так и уже потом, когда человек решает вернуться на родину, - добавила Казакбаева.