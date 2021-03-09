Галина Байтерек: Для президента нет "своих" и "чужих"

"В последнее время в медиа-пространстве появляется множество заявлений от деятелей, которые якобы действуют под покровительством Президента Садыра Жапарова. Эти лица фигурируют в различных скандалах и конфликтах. В связи с этим хочу напомнить, что еще в рамках своей предвыборной кампании Садыр Жапаров заявлял, что для него нет "своих" и "чужих". Никакого покровительства. И эта позиция Садыра Жапарова неизменна", - заявила пресс-секретарь Президента Кыргызской Республики Галина Байтерек.

Отдельные граждане, как подчеркивает Галина Байтерек, которые прикрываются именем и статусом Главы государства в своих незаконных, недопустимых действиях должны быть привлечены к ответственности в рамках законодательства страны.

"Я призываю всех кыргызстанцев не только не верить подобным лицам, которые порочат имя и статус Президента, но и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о таких инцидентах. То же самое касается всех, кто прикрывается покровительством других высокопоставленных государственных служащих, политиков. Подобные действия - самая настоящая провокация, подрыв проводимых государственных реформ. Проводимая Президентом Садыром Жапаровым политика, напротив, направлена на очищение от подобных нÐ �законных элементов", - подчеркнула Галина Байтерек.

Пресс-секретарь Президента еще раз напомнила заявление Садыра Жапарова о том, что "даже если кто-то из его родственников будет уличен в нарушении закона, он будет привлечен к ответственности, а кадровая политика будет строиться по принципу профессионализма и ответственности, но никак не родственных связей с ним самим, чиновниками и политиками".

"Действительно, за последние десятилетия кыргызстанцы привыкли, что многие нарушители закона находили защиту во властных кругах. Более того, совершали свои преступления под прикрытием высокопоставленных чиновников, да и сами высокопоставленные госслужащие, как вы сами прекрасно знаете, неоднократно были уличены в совершении преступлений и были осуждены. Некоторые из них до сих пор находятся в бегах и разыскиваются правоохранительными органами и международными правоохранительными организациями. Ð ˜ сейчас все граждане Кыргызстана должны объединиться, чтобы разорвать эту порочную практику. Чиновники, госслужащие должны работать на народ, в интересах государства, а не на собственный карман и не в интересах своих родственников или пособников. Повторюсь, именно на это направлены все проводимые и планируемые реформы, и сейчас особенно важна поддержка граждан, чтобы все это воплотилось в жизнь", - подчеркнула пресс-секретарь Президента Галина Байтерек.