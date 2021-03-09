В России изменен алгоритм оргнабора иностранных работников

В алгоритм привлечения иностранных работников в Россию внесены изменения. Теперь работодатели смогут напрямую оставлять заявки по поиску сотрудников. Сделать это можно на специальном портале "Работа в России", сообщает media-mig.ru.

Подав заявку, вакансии будут доступны для рассмотрения соискателей, профильных ведомств России и страны, откуда едут мигранты. Изменение упростит поиск сотрудников, так как сокращается время и прямой контакт с чиновниками.

Остальные требования к оргнабору остались без изменений. Работодатель должен обеспечить перевозку работников из страны их проживания, оформить все необходимые документы, предоставить питание, проживание, а также место для прохождения обязательного 14-дневного карантина. Из числа отобранных мигрантов компаниями формируются списки, которые передаются в Штаб по предотвращению завоза и распространения коронавируса. После получения согласия из Штаба иностранные работники могут пересечь границу России.

Отметим, многие компании в секторе строительства, обслуживания и сельского хозяйства ощущают нехватку кадров после оттока мигрантов из-за пандемии коронавируса. Чтобы помочь бизнесу, власти России разработали специальный алгоритм для найма иностранцев на работу. В будущем планируется создать многофункциональный портал на базе сайта "Работа в России", который будет полезен как работодателям, так и соискателям. Планируется, что в электронном формате можно будет не только найти работу, но и оформить документы, кредит на переезд, арендовать квартиру, получить страховку