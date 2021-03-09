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Крали ограждения с кладбищ. В Московском районе задержаны молодые парни

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- Оксана Гут
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В Московском районе задержана группа парней, совершавших кражу ограждений на кладбищах. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В начале марта в органы внутренних дел Московского района поступило несколько заявлений по факту кражи металлических ограждений из кладбища.

Данные факты были зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР.

В ходе принятых неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ОВД Московского района задержана группа лиц, состоящая из четырех парней в возрасте 21, 20 и 19 лет.

В ходе досудебного производства была установлена причастность задержанных к семи фактам краж металлических ограждений на территории Московского района. В настоящее подозреваемые доставлены в следственную службу ОВД Московского района.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/398200
Теги:
ГУВД, кладбище, кража, Чуйская область, Кыргызстан, уголовное дело
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