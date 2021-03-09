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В Бишкеке появилась еще одна зелёная зона вместо парковок

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- Оксана Гут
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В Бишкеке появилась зелёная зона вместо парковок возле ТРК "Ред центр". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Команда столичной мэрии продолжает возвращать зеленые зоны городу и горожанам", - отмечают в муниципалитете.

К сожалению, зеленая зона возле торгово-развлекательного комплекса "Ред центр" постепенно обрастала машинами и начала превращаться в полноценную парковочную зону. Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" оперативно обследовали участок и решили создать "зеленку". Была демонтирована брусчатка, выровнен грунт, посажены деревья и засеяли газон.

Теперь на месте стихийной парковки будут радовать горожан 23 туи и 6 берез.


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URL: https://www.vb.kg/398201
Теги:
мэрия, озеленение, парк, Бишкек
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