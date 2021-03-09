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Бензин подорожает еще на 6-7 сомов - Минэнерго

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане ожидается рост цен на ГСМ. Об этом на заседании комитета ЖК сообщил заместитель министра энергетики Айтмамат Кадырбаев.

По данным ведомства, повышение стоимости горючего в Кыргызстане продолжится. Ожидается, что цены вырастут еще на 6-7 сомов.

Отметим, Кыргызстан завозит большую часть потребляемого бензина из других стран, и зависит от стоимости топлива на заводах-изготовителях. На прошлой неделе правительство ввело временный запрет на экспорт ГСМ из Кыргызстана, чтобы не допустить дефицита на этот вид товара.


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URL: https://www.vb.kg/398202
Теги:
ГСМ, Кыргызстан, бензин, Минэнергопром
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