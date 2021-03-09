Ветераны ГКНБ: Ташиев смог вернуть в бюджет страны около 4 млрд сомов

Мы, ветераны органов национальной безопасности Кыргызской Республики, не можем оставаться в стороне, когда через социальные сети дезинформируют общественность в отношении деятельности органов нацбезопасности в целом, в частности работы Председателя ГКНБ КР генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева.

Мы видим, что за последние месяцы органами ГКНБ проделана большая работа в деле обеспечения национальной нацбезопасности нашей страны.

Активная работа ощущается по всем фронтам. Особенно, хотелось отметить работу по антикоррупционным проявлениям.

Как стало нам известно, только за несколько месяцев работы, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев смог вернуть в бюджет страны около 4 млрд. сомов. А эти деньги немалые. Такого еще не было при других руководителях спецслужбы.

Пресечены крупные коорупционные схемы в таможенных, налоговых и других госорганах. Задержаны более десятка коррупционеров.

Передача ГПС в ведение ГКНБ очень правильное и своевременное решение. Сегодня наша граница усилена и находится под контролем ГКНБ. Отсюда и первые ощутимые результаты по выявлению и пресечению контрабанды.

Всерьез взят вопрос о деятельности организованной преступности. Криминогенная ситуация в стране остается все еще острой. Назрела необходимость консолидация всех правоохранительных органов для решения этой проблемы, чтобы минимизировать ее негативные влияние на общество.

Теперь что касается слуха о назначениях Ташиева своих людей. Как нам известно, что на сегодняшний день практически все руководители подразделений остались на своих местах. Да, произошли ротации, но так сказать, в служебном порядке. Назначенные им даже два заместителя председателя являлись действующими руководителями подразделений.

Еще один немаловажный момент. Это о присвоении высшего воинского звания "генерал-лейтенант" Ташиеву К.К. Как известно, по положению высшие воинские звания присваивает Главнокомандующий Вооруженных Сил Кыргызской Республики. И мы полностью поддерживаем и одобряем решение Президента КР. Причем Ташиев К.К. уже более 12 лет пребывал в звании "генерал-майор".

В конце своего обращения, мы ветераны органов нацбезопасности, просим наших граждан, кому не безразлична судьба Кыргызстана, воздержаться от безосновательных высказываний в отношении ГКНБ. Распространять ложную и недостоверную информацию.

Поверьте, молодое поколение чекистов защищали, защищают и будут защищать мир и покой в нашей стране. В то же время для них важна и всемерная поддержка со стороны государства.

Чекисты всегда были на страже своей Родины!

Ветераны органов безопасности,

Председатель Совета ветеранов ГКНБ

полковник в отставке З. Ж. Чолпонбаев