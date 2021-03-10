Сдай батарейку - спаси мир

Пальчиковая батарейка может вызвать смерть одного ежа, двух кротов, нескольких тысяч дождевых червей. Гальванический элемент, попавший в почву, загрязняет тяжелыми металлами 20 квадратных метров земли и 400 литров грунтовых вод. И радует, что в Бишкеке наконец–то появилась возможность правильно утилизировать эти опасные отходы. Причем пункты приема открыты по всей территории города. Осталось только приучить себя не бросать отработанные батарейки в мусорное ведро.

А знаете ли вы, что одна батарейка разлагается более ста лет, соответственно, еще ни один элемент электропитания из тех, что когда–либо были на Земле, не разложился? Все они в процессе распада, во время которого в окружающую среду выделяется ртуть, кадмий, свинец и соли тяжелых металлов, которые вызывают многие болезни от нервных расстройств до рака.

По статистике, собранной экологами, одна семья за год выбрасывает около 500 граммов отработанных батареек. Большая часть из них оказывается на свалочном полигоне, где быстро переходит в токсическое состояние. Вместе с пластами другого мусора батарейки горят, выделяя в воздух диоксины, которые в десятки тысяч раз ядовитее цианида, и становятся частью смога, висящего над столицей.

Что каждый из нас может сделать, чтобы снизить токсическую опасность от батареек? Все просто - нужно взять за правило сохранять отработанные батарейки в закрывающемся пластиковом контейнере, например, в бутылке от воды с расширенным горлышком. Когда контейнер заполнится, его следует отвезти в пункты приема, их адреса вы видите на этой странице.

Выбросить севшую батарею в мусорное ведро ничуть не легче, чем положить ее в контейнер на хранение - в обоих случаях это всего одно движение! Но именно с него начинается наша личная ответственность за сохранение земли, которая нас кормит, воды, которую пьем, воздуха, которым дышим. Давайте попробуем это сохранить не только для себя, но и для детей.