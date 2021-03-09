Сотрудники ГКНБ задержали членов бандгруппы МТО, готовивших убийство

5 марта 2021 года ГКНБ в рамках досудебного производства по факту подготовки к убийству пресечена деятельность бандгруппы из числа граждан КР и иностранного государства, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что деятельность нейтрализованной группы координировалось главарями МТО на территории Сирии, целью которых являлась дестабилизация общественно-политической ситуации, с последующим разворачиванием вооруженного джихада на территории КР. Отдельные члены бандгруппы прошли специальную боевую подготовку в лагерях МТО.

Убийство гражданина на религиозной почве планировалось осуществить с применением самодельного взрывного устройства и огнестрельного оружия.

Задержанные члены преступной группы водворены в СИЗО ГКНБ.

ГКНБ продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и причастности других членов преступной группы.