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Сотрудники ГКНБ задержали членов бандгруппы МТО, готовивших убийство

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- Бакыт Басарбек
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5 марта 2021 года ГКНБ в рамках досудебного производства по факту подготовки к убийству пресечена деятельность бандгруппы из числа граждан КР и иностранного государства, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что деятельность нейтрализованной группы координировалось главарями МТО на территории Сирии, целью которых являлась дестабилизация общественно-политической ситуации, с последующим разворачиванием вооруженного джихада на территории КР. Отдельные члены бандгруппы прошли специальную боевую подготовку в лагерях МТО.

Убийство гражданина на религиозной почве планировалось осуществить с применением самодельного взрывного устройства и огнестрельного оружия.

Задержанные члены преступной группы водворены в СИЗО ГКНБ.

ГКНБ продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и причастности других членов преступной группы.


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URL: https://www.vb.kg/398206
Теги:
ГКНБ, убийство, терроризм, Кыргызстан
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