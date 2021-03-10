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Кыргызстанцев пригласили на Международный конгресс по детской книге

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- Евгений Денисенко
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Международный конгресс по детской книге пройдет в текущем году в Москве. Он соберет ведущих писателей и издателей из России и других стран, включая Кыргызстан.

Этот крупнейший форум впервые должен был пройти в РФ, собрав более тысячи делегатов из более 70 государств, в сентябре 2020 года. Однако Исполнительный комитет Международного совета по детской книге принял решение о переносе конгресса принято в связи с распространением коронавирусной инфекции и невозможностью предсказать сроки окончания пандемии. И вот теперь известны новые сроки – сентябрь 2021 года.

Тема осталась неизменной – "Огромный мир сквозь призму детских книг: отечественная и переводная литература – роль, значение, влияние на юных читателей разных стран". В Москву ожидается прибытие известных экспертов в данной сфере, писателей, переводчиков, иллюстраторов, книгоиздателей.

На заседании оргкомитета также обсудили вопросы содействия развитию национальных литератур народов России. А спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой напомнил, что 2023 год станет Годом русского языка как языка межнационального общения СНГ. И книжная сфера, по его мнению, должна сыграть в этом процессе ключевую роль, именно с помощью книг люди знакомятся с русским языком.

В этом плане существует очень много возможностей, выразил уверенность Михаил Швыдкой. По его словам, профессиональное сообщество СНГ, педагоги нуждаются в такого рода книжном подспорье, потому что сегодня в Содружестве очень не хватает русскоязычных книг.

Кыргызстан вот уже многие года активно сотрудничает с государствами СНГ в книжной отрасли. Его представители – авторы, книгоиздатели – регулярно участвуют в ежегодных Московских международных книжных выставка-ярмарках и неоднократно завоевывали призы в конкурсе "Искусство книги", организуемого в рамках ММКВЯ. Произведения кыргызских писателей были включены в передвижную выставку художественных книг современных авторов государств СНГ "Читаем вместе – познаем друг друга", сформированную в Год книги в СНГ, каковым был объявлен 2019-й. Укрепляют взаимодействие с зарубежными партнерами и книгохранилища КР, в формате Международной федерации библиотечных ассоциаций, Библиотечной Ассамблеи Евразии, других международных объединений.


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URL: https://www.vb.kg/398207
Теги:
конкурс, Россия, Кыргызстан
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