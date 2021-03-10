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Азиатский банк развития назначил нового директора по стране в Кыргызстане

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- Оксана Гут
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Азиатский банк развития (АБР) назначил г-жу Канокпан Лао-Арайа своим новым директором по стране в Кыргызской Республике. Об этом сообщают в банке.

Г-жа Лао-Арайа возглавит операции АБР в Кыргызской Республике и будет осуществлять надзор за реализацией Стратегии партнерства АБР со страной на 2018-2022 гг. и Бизнес-плана операций по стране на 2021-2023 гг. Оба документа направлены на поддержку роста и диверсификации экономики, улучшение доступа к государственным и социальным услугам, и на эффективное использование регионального сотрудничества и интеграции.

"Я рада возглавить усилия АБР по поддержке целей развития Кыргызской Республики", - сказала г-жа Лао-Арайа. - "Посредством инвестиций АБР и поддержки программ реформ мы продолжим помогать стране восстанавливаться после пандемии коронавирусной болезни (COVID-19), способствовать инклюзивному росту и улучшать доступ к государственным услугам в целях улучшения жизни людей по всей стране".

У г-жи Лао-Арайа более чем 25-летний опыт работы в области развития и экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. Она пришла в АБР в 2001 году из Министерства финансов Таиланда и с тех пор занимала ряд высоких должностей. В последнее время она была директором по стране представительства АБР в Бутане, где она руководила операциями банка, включая реализацию поддержки АБР в отношении COVID-19.

У Лао-Арайа степени доктора и магистра по экономике университета Индианы в Блумингтоне, США, и степень бакалавра по экономике Университета Чулалонгкорн в Таиланде. Она является гражданкой Таиланда.

Лао-Арайа заменяет Кэндис МакДейган, которая назначена директором по стране представительства АБР в Азербайджане.

По данным банка, в 2020 году АБР предоставил Кыргызской Республике более 70 млн долларов США, включая 50 млн долларов США в качестве бюджетной поддержки и 20 млн долларов США в виде чрезвычайной помощи, чтобы помочь смягчить социальные и экономические последствия COVID-19 и укрепить сектор здравоохранения. С тех пор, как Кыргызская Республика присоединилась к АБР в 1994 году, АБР предоставил около 1,4 миллиарда долларов США в виде грантов и кредитов.

АБР стремится к созданию процветающего, инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом усилий по искоренению крайней бедности. АБР создан в 1966 году, в него входят 68 государств-членов, из них 49 стран находятся в самом регионе.


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URL: https://www.vb.kg/398213
Теги:
АБР, банковский сектор, кредит, Кыргызстан, Помощь
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