Депутат Алимбеков не указал в декларациях шикарные жилые комплексы

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Кыргызстан" Нурбек Алимбеков, согласно его налоговым декларациям, человек небогатый. Однако в своей отчетности он не указал, что его супруга – Гулназ Тороева – является соучредителем в двух очень крупных строительных компаниях и еще в нескольких ОсОО.

По закону о декларировании доходов и расходов лиц, замещающих политические должности, декларант обязан раскрывать имущество своих ближайших родственников – жены, несовершеннолетних детей и лиц, находящихся на попечении. Economist.kg и проект "Декларатор" сравнили открытые источники с его декларациями и выяснили, что супруга Алимбекова является соучредителем в ряде строительных компаний, возводящих крупные жилые комплексы комфорт и премиум класса в Бишкеке и Оше – "Английский квартал", "Фрунзе", "Нурзаман Плаза".

Декларатор

С 2015 по 2018 годы парламентарий зарабатывал не более 750 тысяч сомов в год – это чуть более 60 тысяч в месяц. Только в 2016 году доход Алимбекова составил 885 тысяч сомов (почти 74 тысячи).

Согласно декларациям депутата, в 2015-2016 годах у него не было ровным счетом никакого имущества, кроме земельного участка размером 0.1 га. И только в последующие два года у него появились постройка (66 кв. м.) и земельный участок (3.2 га). Это все, что нажил Алимбеков за время трудовой деятельности.

Декларатор родственника

Близкий родственник депутата в последние четыре года, исходя из данных декларации, получает высокий доход, много тратит и владеет большим количеством движимого и недвижимого имущества.

Доходы близкого родственника депутата Алимбекова (сомов):

• 2015 год – 489 453

• 2016 год – 1 081 562

• 2017 год – 6 615 835

• 2018 год – 520 870

Траты близкого родственника депутата Алимбекова (сомов):

• 2015 год – $30 000

• 2016 год – нет данных

• 2017 год – 3 957 450

• 2018 год – 4 226 400

Также у родственника все эти годы имеется дом размером 675 кв.м. и автомобили:

• Лексус 570, 2009 г., Тойота Камри, 2006г. Лексус RX 350, 2013 г. (во владении в 2015-2016 годах);

• Тойота королла, Лексус 570 (в 2017 году);

• Тойота королла, Лексус 570, Рейндж ровер, 2013 г. (в 2018 году).

Лишь один раз, в 2017 году, нардеп указал в декларации участие этого родственника в бизнесе – в ОсОО "Нурзаман", назвав долю в фирме "акциями" и указав размер "100 000" (валюта неизвестна). Больше об участии в бизнесе родственника в декларациях за все годы нет ни слова.

В 2018 году чиновник снова добавил в декларацию два пункта неких акций, причем в графе движимое имущество – на 2 726 400 и 1 200 000 (валюта снова неизвестна).

Чем на самом деле владеет супруга депутата

Все данные о фирмах, их учредителях и руководителях, датах регистрации и перерегистрации взяты из базы данных Министерства юстиции и сервиса OsOO.kg. Согласно этим данным, супруга депутата Тороева Гулназ Маматысаевна является соучредителем или руководителем в четырех фирмах, зарегистрированных на территории Кыргызстана.

Слева Гульназ Тороева, справа - Нурбек Алимбеков.

Фото взято из социальной сети "Одноклассники", со страницы Гульназ Тороевой.

1. ОсОО "Папан курулуш" – существует с сентября 2005 года, зарегистрирована в Бишкеке. Тороева в ней – руководитель. Сам Алимбеков также был директором этой компании в 2008-2010 годах, о чем указано в его резюме на сайте Жогорку Кенеша. Так как в регистрационных данных не указан ИНН, выяснить налоговые отчисления фирмы не удалось. Также в базе Минюста есть еще одна ошибка – нулевое количество учредителей данного ОсОО.

2. ОсОО "Дианур Строй" – появилось в ноябре 2013 года в Бишкеке. У компании два учредителя – Тороева и Алахунов Аманжан Абылкасымович. Известно, что компания строит комфортабельные дома, однако неизвестно сколько всего объектов возведено. У фирмы не работает сайт, а из открытых источников известно, что компания попала в "черный" список столичной мэрии за нарушение соблюдения чистоты и порядка на территории города (имеются в виду строящиеся объекты и мусор вокруг них). Однако также известно, что компания заплатила налогов в бюджет государства на 22.5 млн сомов.

Еще один инцидент с компанией произошел в феврале этого года - жители комплекс "Дианур" на 256 квартир, расположенного по адресу ул. Токомбаева, 23/1, сообщили о том, что ЖК до сих пор официально не сдан в эксплуатацию. Хотя заселять в него начали еще в 2015 году. Также жители сообщили еще о ряде проблем, связанных с заселением в дом, построенный этой строительной компанией.

3. ОсОО строительная компания "Нурзаман" – в апреле этого года прошла перерегистрацию, юридический адрес указан в Бишкеке. У компании четыре учредителя: Ысманов Урматбек Маматжакыпович, Асанов Адылбек Тойчубекович, Тороева Гулназ Маматысаевна, Каарыев Кудурет Давлетбекович. С 2016 года, в отличие от предыдущей компании, "Нурзаман" перечислила в доход государства только 482.6 тысячи сомов. Однако вот какие объекты возведены или находятся на стадии строительства компанией, о чем говорится на ее сайте:

Как указано на сайте, это современный 10 этажный дом, созданный в классическом стиле с шедевральными этно архитектурными элементами, который украшает центральную часть самого престижного района южной столицы. Жилой комплекс располагается в районе с отличной инфраструктурой, в шаговой доступности расположены самые лучшие школы-гимназии города Ош, детские сады, спортивные комплексы, клиники, медицинские учреждения, также Мэрия города Ош (находится на этапе строительства).

Уникальный объект на рынке недвижимости г. Ош, жилой комплекс бизнес класса "Нурзаман Триумф" располагается в одном из востребованных микрорайонов города – в Анаре. Микрорайоны города Ош имеют отличную и удобную инфраструктуру, так как рядом расположены огромное количество школ, садов, учреждений, клиник, развлекательных центров и родильный дом. Мы постарались выбрать самое лучшее место, которое подойдет и для жилья, и для ведения вашего бизнеса (находится на этапе строительства).

Это жилье высочайшего качества, где все продумано для удобства и комфорта жителей. Совместивший в себе неповторимую роскошь и удивительную простоту английского стиля в архитектуре, "Английский квартал" представляет собой ансамбль из двух домов различной высотности (13-14- этажней), включающих в себя комфортабельные квартиры с разнообразными планировочными решениями, начиная от однокомнатных квартир до просторных двухуровневых квартир (строится в Бишкеке).

Это уникальный проект, который уже построен в одном из самых престижных и благоустроенных районов г. Ош, по улице Аскара Шакирова 275. Комплекс представляет собой ансамбль из 2 домов единого архитектурного стиля в 9 этажей. Профессионализм и огромный опыт сотрудников СК "Нурзаман" предусмотрели все необходимые условия для качественной, безопасной и удобной жизни в данном комплексе (завершен).

Крупный Торгово-развлекательный центр г. Ош "Nurzaman Plaza" открыл свои двери 7-декабря 2018 года. В настоящее время в нем функционируют первый гипермаркет "Глобус" в г. Ош, гипермаркет электроники "Sulpak", крупный магазин детских товаров и вещей "Детский мир", самый большой детский развлекательный парк Ош - "Иллюзион", кафе "Дольче Вита", магазин спортивной одежды "Inter Sport", магазин обуви "LION", магазины подарков, сувениров, парфюма и аксессуаров. ТРЦ "Нурзаман Плаза" - место для отдыха и лучших покупок, говорится на сайте стройкомпании.

4. ОсОО "Папан Металл" – появилась в мае текущего года в Бишкеке. Род деятельности компании – оптовая неспециализированная торговля. Учредителями компании выступают двое: Асанов Адылбек Тойчубекович и Тороева Гулназ Маматысаевна. Больше о компании из открытых источников пока ничего не известно.

Источник: economist.kg