Социальные тарифы для учителей, школьников и студентов от О!

Мобильный оператор О! продолжает практику предоставления социальных тарифов.
В поддержку учителей, школьников и студентов, которые ищут доступные и простые решения для мобильной связи, в сети О! действуют специальные предложения.
Тарифные планы "Мугалим", "Окуучу" и "Переходи на О! Студент Онлайн" значительно выгоднее обычных. Каждый из них адресно нацелен на свою аудиторию и включает разные "фишки", но общее у них одно – в них есть всё необходимое не только для учёбы и обучения, но и для общения:
Подключить нужный тариф можно, пройдя онлайн-регистрацию в приложении "Мой О!". Скачайте приложение, зайдите в меню "Тарифы", где вы найдёте категорию "Для обучения". Заполните специальную форму. После проверки вашей заявки тариф будет подключен автоматически в течение одного дня на номере телефона, через который производилась регистрация. Подключиться также можно в любом офисе продаж и обслуживания O!Store. При себе учителям необходимо иметь паспорт, студентам – студенческий билет, а школьникам – свидетельство о рождении.