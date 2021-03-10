Социальные тарифы для учителей, школьников и студентов от О!

Мобильный оператор О! продолжает практику предоставления социальных тарифов.

В поддержку учителей, школьников и студентов, которые ищут доступные и простые решения для мобильной связи, в сети О! действуют специальные предложения.

Тарифные планы "Мугалим", "Окуучу" и "Переходи на О! Студент Онлайн" значительно выгоднее обычных. Каждый из них адресно нацелен на свою аудиторию и включает разные "фишки", но общее у них одно – в них есть всё необходимое не только для учёбы и обучения, но и для общения:

БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О!; БЕСПЛАТНЫЙ доступ к популярным мессенджерам и платформам, незаменимым для общения и онлайн-обучения: WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom и Google Classroom + пакет скоростного интернета; БЕСПЛАТНЫЙ доступ к пакету образовательных ТВ-каналов "О!TV Обучение"; БЕСПЛАТНЫЙ доступ в "Мой О!" к разделу "Мектеп" с электронными учебниками, расписанием и видеоуроками.

Подключить нужный тариф можно, пройдя онлайн-регистрацию в приложении "Мой О!". Скачайте приложение, зайдите в меню "Тарифы", где вы найдёте категорию "Для обучения". Заполните специальную форму. После проверки вашей заявки тариф будет подключен автоматически в течение одного дня на номере телефона, через который производилась регистрация. Подключиться также можно в любом офисе продаж и обслуживания O!Store. При себе учителям необходимо иметь паспорт, студентам – студенческий билет, а школьникам – свидетельство о рождении.