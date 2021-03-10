ГКНБ: Задержаны мошенники, прикрывавшиеся руководством спецслужбы

Задержаны мошенники, прикрывавшиеся руководством спецслужбы и получившие денежные средства в особо крупном размере, заявляет пресс-служба ГКНБ КР.

"В ходе проводимых мероприятий по расследованию уголовного дела, связанного с задержанием одного из руководителей правоохранительного органа КР, ГКНБ КР были получены данные о том, что отдельные лица, представляясь от имени руководства ГКНБ КР, получили у родственников подозреваемого денежные средства в сумме 180 тысяч долларов США за положительное решение расследуемого уголовного дела", - говорится в сообщении.

По данному факту ГСУ ГКНБ КР было начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 204 (мошенничество)

Уголовного кодекса КР. 9 марта подозреваемые в совершении вышеуказанного преступления задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ - Кожоев Абдыразак, 1972 г.р. и Мамаджанов Кумар, 1978 г.р.

ГКНБ КР просит граждан, возможно ставших жертвами мошеннических действий указанных лиц, обратиться с соответствующим заявлением, либо по телефону в дежурную службу ГКНБ 0312 66-04-75. Анонимность гарантируется.

Также ГКНБ КР напоминает, что по всем расследуемым уголовным делам будут приниматься законные процессуальные решения и попытки воздействия на ход расследования того или иного дела будут пресекаться по всей строгости закона.

В период с октября 2020 года по настоящее время ГКНБ КР проводится обширный комплекс мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти КР. В процессе проводимой работы задержан ряд должностных лиц из числа высшего руководящего состава министерств, ведомств, а также правоохранительных органов КР. По всем уголовным делам в настоящее время проводятся предусмотренные законами КР следственно-оперативные мероприятия. Многие дела уже направлены в судебные органы для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке.