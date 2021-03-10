Облегчить жизнь мигрантам. Кыргызстан снизил стоимость консульских услуг

В рамках утвержденного Плана первоочередных мер Правительства Кыргызской Республики в целях создания благоприятных условий для граждан Кыргызской Республики, пребывающих за рубежом, правительство приняло решение о снижении тарифов за оказание консульских услуг.

В соответствии с внесенными изменениями, значительно снижена стоимость видов консульских услуг, особенно востребованных среди граждан Кыргызской Республики за рубежом.

Так, снижена стоимость на оформление анкет и обработку данных для получения общегражданского паспорта Кыргызской Республики образца 2006 года, оформление свидетельств на возвращение в Кыргызскую Республику, регистрация заключения брака и выдача свидетельства о браке, регистрация и оформление материалов о перемене фамилии, имени, отчества, регистрация рождения и выдача свидетельства о рождении и нотариальные действия.

Принятое решение также устанавливает право дипломатических представительств и консульских учреждений Кыргызской Республики осуществлять работу по приему документов на оформление идентификационной карты – паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта).

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов. Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.