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Облегчить жизнь мигрантам. Кыргызстан снизил стоимость консульских услуг

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- Екатерина Улитина
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В рамках утвержденного Плана первоочередных мер Правительства Кыргызской Республики в целях создания благоприятных условий для граждан Кыргызской Республики, пребывающих за рубежом, правительство приняло решение о снижении тарифов за оказание консульских услуг.

В соответствии с внесенными изменениями, значительно снижена стоимость видов консульских услуг, особенно востребованных среди граждан Кыргызской Республики за рубежом.

Так, снижена стоимость на оформление анкет и обработку данных для получения общегражданского паспорта Кыргызской Республики образца 2006 года, оформление свидетельств на возвращение в Кыргызскую Республику, регистрация заключения брака и выдача свидетельства о браке, регистрация и оформление материалов о перемене фамилии, имени, отчества, регистрация рождения и выдача свидетельства о рождении и нотариальные действия.

Принятое решение также устанавливает право дипломатических представительств и консульских учреждений Кыргызской Республики осуществлять работу по приему документов на оформление идентификационной карты – паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта).

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов. Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/398230
Теги:
паспорт, правительство, Кыргызстан, Мигрант
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