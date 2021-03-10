В Нарыне члены "Йакын-Инкар" отреклись от экстремизма

В Нарынской области члены запрещенной организации "Йакын-Инкар" отреклись от дальнейшего участия в деятельности указанного экстремистского течения. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, в ходе проводимых мероприятий по противодействию религиозному экстремизму установлена причастность отдельных жителей к деятельности запрещенной на территории Кыргызской Республике религиозно-экстремистского течения (РЭТ) "Йакын-Инкар".

"27 февраля 2021 года по результатам проведенных совместно с работниками областного казыята разъяснительно-профилактических мероприятий, граждане КР "К.Ш.", "Э.А." и "Б.Б." публично признали ошибочность своих взглядов, призвали верующих и других членов поддерживающие экстремистские взгляды следовать исключительно канонам традиционного Ислама и добровольно отреклись от дальнейшего участия в деятельности указанного экстремистского течения.

ГКНБ продолжает проводить непрерывную работу по проведению профилактических мероприятий среди членов запрещенных религиозно-экстремистских организаций".