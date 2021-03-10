Погода
$ 84.74 - 84.87
€ 100.72 - 102.22

В Нарыне члены "Йакын-Инкар" отреклись от экстремизма

162  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Нарынской области члены запрещенной организации "Йакын-Инкар" отреклись от дальнейшего участия в деятельности указанного экстремистского течения. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, в ходе проводимых мероприятий по противодействию религиозному экстремизму установлена причастность отдельных жителей к деятельности запрещенной на территории Кыргызской Республике религиозно-экстремистского течения (РЭТ) "Йакын-Инкар".

"27 февраля 2021 года по результатам проведенных совместно с работниками областного казыята разъяснительно-профилактических мероприятий, граждане КР "К.Ш.", "Э.А." и "Б.Б." публично признали ошибочность своих взглядов, призвали верующих и других членов поддерживающие экстремистские взгляды следовать исключительно канонам традиционного Ислама и добровольно отреклись от дальнейшего участия в деятельности указанного экстремистского течения.

ГКНБ продолжает проводить непрерывную работу по проведению профилактических мероприятий среди членов запрещенных религиозно-экстремистских организаций".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398239
Теги:
ГКНБ, Нарынская область, экстремизм, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  