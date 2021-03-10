Таможенники пресекли незаконный ввоз в ЕАЭС легковых авто

Сотрудниками таможни "Баткен" при проведении мероприятий по выявлению и пресечению нарушений таможенного законодательства ЕАЭС, был выявлен факт незаконного ввоза легкового автотранспортного средства марки "HONDA STEPWAGON".

Еще один факт незаконного ввоза легкового автотранспорта марки "Honda Fit" был выявлен совместно с сотрудниками Баткенского РО УГКНБ. Машиной управлял гражданин КР "Н.А.З.".

На момент задержания у водителей вышеуказанных автомашин отсутствовали документы на транспортные средства, в связи с чем легковые машины были доставлены на территорию СВХ "Бими Баткен".

Данные факты зарегистрированы в Журнале учета информации автоматизированной информационной системы.