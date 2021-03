Султан РАЕВ: " Искусство – это диалог с миром и самим собой..."

Султан Раев – Народный писатель Кыргызстана, лауреат премии Евразии, межгосударственной премии СНГ, государственной премии КР им. Токтогула. Лауреат международной литературной премии им.Генриха Сенкеевича (лауреата Нобелевской премии). Его произведения переведены на нескольких языках мира. Пьесы поставлены на сценах Лондона, Москвы, Астаны, его спектакли участвовали в известных международных фестивалях Чехова и в Лондонском театральном фестивале.

В интервью VB.KG Султан Раев рассказал о своем хобби, "сумасшедшем доме", революциях и влиянии пандемии на человечество.

- Султан Акимович, помните, как-то Михаил Прохоров сказал, что трудно давать оценку происходящего в дурдоме. Давайте начнем с того, что происходит у нас в стране? Ваша оценка...

- Спасибо, очень интересный вопрос. Я согласен с Михаилом Прохоровым. Я и сам не сторонник оценок. Потому как оценивание чего бы то ни было всегда носит субъективный характер. В романе моем "Кара", изданном в Лондоне, есть такая фраза: "Мир – это большой сумасшедший дом, мы все в нем пациенты". В этом доме каждый сходит с ума по-своему. Когда мы говорим, что общество превращается в дурдом, значит дело не в обществе, в котором мы с вами живем, а дело в нас, как составляющих общество. Дурдом в наших головах. Что такое общество? Общество - это прежде всего сообщество людей, которым, возможно, нужна перезагрузка от морально-нравственных и прочих вирусов. Тысяча раз был прав Альбер Камю, когда говорил, что "абсурд не в человеке и не в мире, но в их совместном присутствии". Что значит совместное присутствие человека и мира? Разве в своем бытии человек не находится в мире? Где же должен находиться человек, если не в мире? Конечно же, в мире. Но только чтобы каждый находился в своем мире по своему предназначению. Проблема в том, что человек нарушает границы своего мира. Он лезет в чужие миры, нарушая баланс гармоничного сосуществования с миром вообще, и с себе подобными частично. В чем же суть совместного присутствия человека и мира? Я думаю, прежде всего в гармонии. В гармонии человека и мира людей, природы. Наше общество сегодня тотально больно политикой. Оно готово любую проблему решить топором, и никаких гвоздей. Общество, которое видит решение проблем только в революции и не ищет диалога, компромиссов - обреченное общество. Оно рубит сук, на котором сидит, то есть основы государственности. Любой человек хочет жить в стране, где базовые человеческие ценности стоят во главе угла. Человек хочет простых вещей - достойно жить, иметь работу, иметь доступ к качественному образованию, быть спокойным за свое здоровье и здоровье своих близких, быть свободным в выражении собственного Я, кем бы он ни был, мужчина или женщина, молодой или пожилой, мусульманин или христианин. Всем найдется место в этом мире. Мир тем и прекрасен, что он разен. Еще раз скажу, что всякая политика успешна, если она опирается на человеческие ценности и приносит благо людям. Безусловно, "философия не печет хлеб", но мы должны говорить об очевидных вещах. Проблемы общества решаются, если люди слышат друг друга. Но можно ли услышать что-либо в шуме, в крике, во взаимной критике и обвинениях, которые наполняют информационное пространство наше? Оно только усугубляет положение, сеет депрессии, неуверенность в будущем. Подобные чувства плохие попутчики, согласитесь? А вот по вашему вопросу, что происходит сейчас у нас, отвечу, происходит осознание рамок допустимого надо, можно и нельзя. По крайней мере, я надеюсь, что происходит именно это.

- Мы оказались в вакууме на какое-то время, и внутреннее бурление вылилось на площадь. Как вы думаете, как восстановить спокойствие в головах, ведь прошедший год не только Кыргызстан, мир пережил столько потрясений?

- Да, Сыягуль, прошедший год был нелегким. Я бы сказал особым, в том плане, что мы получили жестокий урок от природы, цена которой тысяча жизней людей. 2020 год оказался зеркальным годом. Мы посмотрели на себя сквозь призму этого года. И где же строки:

"Ты Земля,

Поклонись Человеку!

Твой бог - Я", которые когда-то писал Олжас Сулейменов?

Стал ли человек богом? Или хотя бы вершителем судеб своих? Пандемия изменила мир и миропорядок, она еще раз напомнила, что человек ничто перед природой. Потому что, так называемый "сверхчеловек" переступил уже давно все грани дозволенного, и продолжает создавать дисбаланс в природе. А "принцип бумеранга" никто не отменял. Он неизбежен, как судный день. И что бы мы ни говорили о лаврах своих достижений в эпоху информационного мира, мы остаемся наедине со своими проблемами как человек, как живое существо. Пандемия развеяла всю иллюзию человека о супер технологичной современной эпохе. Мы это видели на примере некоторых развитых стран, когда система претерпевала полный крах… не говоря уже о странах с менее слабой системой здравоохранения и государственного устройства. Это год дал точную матрицу современного мира и человека. И, мне кажется, что люди стали глубже осознавать свою человеческую природу и сущность. Мир теперь не тот… он другой. В большинстве своем мы понимаем, как зыбок мир, в котором мы живем. И эту неустойчивость создаем мы сами. Нам нужен баланс. Для этого нужно всему миру объединяться, чтобы найти точку опоры. Пандемия - это, прежде всего, новый отсчет времени, это новый вызов человеку, нарушившему гармонию бытия природы и человека.

- Разруха не в клозетах, а в головах, говорил Преображенский, революции должны происходить в сознании, думаю, культурные, духовные преобразования должны быть, а вы в чем видите суть революции, ведь можно красиво расписать Основной закон, и жить при разрухе, но мы уже не хотим так жить? Как быть?

- Можно расписать Основной закон тысячу и тысячу раз, но Основной закон Совести и Нравственности никто не отменял. Если будем жить принципу "Non sub homine sed sub Deo ot lege" (от лат. "не под человеком, но под Господом и законом", то нам никакой закон жизни не помеха.

- Я постоянно задаю себе вопрос "что присходит вокруг нас?", "в каком состоянии пребывает нынешнее общество и человек в нем?" Эти вопросы хочу адресовать Вам…

- "Что происходит вокруг нас?" Логичный вопрос. Это вопрос, который задает себе каждый. И я тоже задавал себе в свое время... И даже писал об этом. Давайте, еще раз зададим вопрос самому себе и безо всякой патетики спросим себя и других. Когда же мы от политиканства перейдём к политике разума, когда же мы перейдём от кажимости к сущности, от ирреальности к реальности, от люмпенизации общества к либерализации, от граждан к Гражданину, от нахрапистости к интеллигентности, от образованщины к образованности, от массы к думающей массе, от пофигизма к ответственности, от культурщины к культуре универсальности, от слов к делу, от безнравственности к совести?

Мне кажется, это и есть формула "от" и "к"… Это формула процесса... Наша страна, прежде всего страна бесконечных процессов, мы постоянно ищем себя, несмотря на потери, риски. Мы в движении, и самое главное, мы не в стагнации. Поэтому хочется вспомнить известного американского интеллектуала Ханна Арендта, который говорил, что "неожиданные поступки заложены в природе человека, и каждое новое рождение приносит возможность изменить мир…". Так что будем надеяться - мир вокруг нас изменится к лучшему.

- Вы были одним из разработчиков "Общенациональной идеологии Кыргызстана". Какая национальная идея должна быть на этом этапе развития страны?

- Когда мы говорим об идеологии, мы часто представляем ее как инструмент управления, и очень скептически относимся ко всяким идеологическом направленностям. Мы можем отрицать идеологию, но не можем отрицать идеи, и системы общенациональных идей. Без этого любое общество лишается фундаментальных основ своего развития, теряет картину к которой он идет. Все говорят что, действительно сильные государства не имеют никаких идеологических концептов, а куда денем тогда "американские интересы", "японский дух", "консервативный модернизм", "сионизм" и. т.д. В этом плане, я вполне уверен, что мы нуждаемся в прочном каркасе идей, основанных на общенациональных интересах развития через призму единства, сплоченности, целостности, свободы и равенства нации. Наша славная история предков, язык, культура, Великодушный Манас были и остаются основным духовным стержнем нашего общества, мы гордимся своей историей. Однако, история наша продолжается, она пишется нами путем проб и ошибок. Но мы должны помнить, какую историю мы оставим нашим потомкам. История созидания и развития, или историю стагнации и разрушения. Мы должны быть ответственны перед нашими потомками за тот отрезок времени, в котором мы живем. Будущее начинается сегодня и сейчас. Будущее в наших руках. Каким оно будет зависит от нас. Единство, целостность, свобода и равные возможности всех граждан в вопросах государственного устройства – это гарант нашего суверенитета. Любые благие намерения в нашей стране должны происходить во благо народа и в интересах его.

И еще. Что связывает прошлое, настоящее и будущее? Это Дух и знание, как некий конгломерат связующий прошлое и будущее. Мы должны действовать локально, думать глобально… Что значит глобально? Чем мы можем быть полезны миру. Мы должны найти нашу нишу… пробовать себя во всех отраслях – в технологиях, в образовании, везде, где мы можем себя заявить и предельно гибкими в изменчивом мире.

- В апреле 2010 года я была на премьере вашей "Короны мертвеца". Драма взбудоражила умы людей еще до своей премьеры, а в тот день меня потрясла своей силой вечных тем –любви и ненависти, богатства и власти, жизни и смерти. Она была пророческая на тот момент, я имею в виду насчет власти, президентства. Через несколько дней произошла революция. Что произошло с нами в этот раз?

- Всякая потрясение должно происходить не на площадях, а прежде всего в наших головах, в разуме людей. Поэтому мы должны всегда задаваться вопросом, что происходит с нашим разумом?.. Проекция собственного разума должна быть направлена к коллективному разуму, именно она измеряет где и как, мы находимся в целом человеческом измерении. Любую революцию можно совершить, но самое сложно отстоять ее идеалы, революция без идеалов подобно дереву выросшему в пустыне анахронизма и демагогии.

Да, "Корона мертвеца" в свое время произвела фурор. Вы знаете, вопрос не в том что, автор пророчествовал, не обязательно быть пророком, когда ты видишь, что с обществом творится черт-те что, когда мы видим в повседневной жизни, как разрушается принцип эстетики духа, идеалов и ценностей, то и искусство реагирует на него. Но искусство тем самым не становится обесцененным, это мы, члены такого общества обесцениваемся как личности. Мы перестаем чувствовать и осознавать свое человеческое несовершенство. И это очень прискорбно... Искусство это, прежде всего, хотим мы этого или нет, всегда диалог с миром и диалог с самим собой...

- Я задаю вам вопросы, в которых проблемы не только политические раскрываются, а в целом общечеловеческие.

"Адамды бузган заман,

Заманды бузган адам"

Эти слова звучали в вашей известной постановке "Ман". У персонажей нет имен, они просто пронумерованы, это деградированные личности. Надеюсь, мы не достигли того дна, хочу услышать от вас такие слова – у нас есть просвет, у нас прекрасная молодежь...

-Адамды бузган заман, Заманды бузган адам,(Человека разрушает эпоха, Эпоху разрушает человек) - это пророческие слова великого Кет Буки... Это как бы иноверсия айтматовскому манкурту, если там через физическое воздействие человек становится манкуртом, то в этой драме человек сам себя превращает в манкурта, создавая некое сообщество манкуртов. Ничего не помнящий, ничего знающий человек. У него полное отсутствие памяти, а жизнь его без идеалов. Как выстраивать мир вокруг себя без стремления к совершенству? Помните, в финале драмы люди становится локомотивом, в рельсе жестокости и тупизма, имея огромную силу разрушения... мы к этому идем... Мир спрятался от проблем в некий саркофаг бездуховности, который с каждым днем морально убивает нас поодиночке. Вопрос кто изменил мир? Человек?.. Или мир изменил человека? Этот вопрос имеет общечеловеческое значение. Мы все пронумерованы, мы все с меткой, мы все запрограммированы... Человечность – это прежде всего человеколюбие. Именно любовь человека к человеку, к миру, ко всему живому и неживому должна стать светом в конце туннеля... В этом наше спасение. И еще раз говорю, никакая политика, никакой государственный или общественный строй не должны быть выше идеалов человечности... Мы же пока, к сожалению, наблюдаем как царит в нашем обществе пандемия бездуховности, античеловечности, злости, невежества, злых сплетен и фейков ... Это плохо... плохо потому что все это имеет физическую оболочку – СЛОВО. А слово – это программа. Даже несказанное слово есть программа. Программа разрушения или спасения. Выбор за людьми. Какое слово они выберут, чтобы сказать вслух в инфопространство или даже подумать. Вы знаете, страна сегодня как никогда нуждается в любви и уважении, надо любить свою страну и разумом, и сердцем. Моя мать часто говорила: "Оюнду ондо, балам!", то есть меняй свои мысли, помыслы, сознание. По молодости я не придавал этим словам значения. Будучи в своем теперешнем возрасте я это очень глубоко осознаю.

- Ваше имя вошло в число семи драматургов современности. Этот рейтинг составило радио ВВС, в эфире которого прозвучала Ваша пьеса "Последнее завещание". Значит независимо в каком обществе живет человек, он одинаково переживает человеческую судьбы? Или в чем секрет вашего успеха в Великобритании?

- В 2007 году по рейтингу Би Би Си я вошел в этот список "Семи драматургов мира" с пьесой "Последное завещание". В списке лучших драматургов были DJ Britton, Rony Kilalea, Thomas Crowe, Natalia Rower, Anson Jae, Peter Morgan и я. Пьеса "Последнее завещание" поставлена на сцене Би Би Си. Да, я с вами согласен, независимо в каком обществе живет человек, он одинаково переживает человеческие драмы, судьбы людей. В 2016 году на сцене известного лондонского театра "The Space" была поставлена моя пьеса "Плач царицы", меня удивила реакция зрителей, они не только старательно следили за действием спектакля, но и плакали… Восприняли трагедию кыргызской царицы, как свою трагедию. К слову сказать, кроме этого спектакля вниманию зрителей туманного Альбиона были представлены еще две мои пьесы "Суфлер", "Белый аист". Это были фестивальные показы. Приехали тогда оттуда не с пустыми руками. Оба спектакля получили высшие награды.

- Вы первый кыргыз, который встречался с английской королевой Елизаветой II, получали награду в Кремле и в Пекине, что для Вас слава?

- О моих встречах много писали, поэтому не буду останавливаться как встречался с королевой Елизаветой II. Что для меня слава? Да я как-то про это не думаю. Просто когда пишешь, представляешь перед собой прежде всего читателя, причем конкретного, иначе поверьте мне, не пишется. После издания у произведения складывается уже своя отдельная от автора судьба. Славная или бесславная это уже другой вопрос. Если человек, читая мои рассказы, повести или романы находит для себя что-то, что близко к его душе, если мы соприкоснулись как человек с человеком, если у нас получился диалог… Вот что важно для меня, прежде всего. Великий Бетховен когда-то говорил, что "подлинный художник лишен тщеславия, он слишком хорошо должен знать, что искусство неисчерпаемо…". Для меня самое главное кредо в жизни – это сказать миру то, что я чувствую, то, как я вижу этот мир и сопереживаю, посредством литературы и сценического искусства…

-Я слежу за Вашим творчеством, в том числе знакома с Вашими картинами из цикла "Мое хобби". Вы рисуете, последние работы преимущественно в темных тонах, например "Полет души", "Свет". Это состояние души?

- Ну да... Хобби это ведь такое дело... Нельзя жить без хобби. В свое время Лермонтов рисовал, Гоголь занимался рукоделием, Набоков собирал бабочек. У Гогена тоже рисование было банальным хобби, но история показала, что он аж открыл целое направление в живописи. Я тоже не могу представить свою жизнь без любимого занятия. Хотя, мое хобби кажется немножко выходит за рамки хобби. Не обессудьте, и не скажите, что хвалюсь... но мне приятно, что участвовал в международных выставках и конкурсах в Шанхае, в Алмате, в Бишкеке, и что моя картина "Мотив", об этом впервые рассказываю, находится в частной коллекции в Париже.

Искусство это метафора действительности и состояние души. В любом случае в картинах я говорю то, что недосказал в прозе или драматургии. Я это пытаюсь передать через мазки, через краски. Мир красок – это удивительный мир. Я думаю только художникам дано право остановить миг и видеть экспрессивность нашего бытия. Но, честно скажу - рисование это мое хобби не больше ни меньше...

- Однажды Вы сказали: должности приходящи и уходящи, а искусство вечно...

- Да. Остаюсь в этом принципе...

- Чем сейчас заняты, чем Вы удивите нас в этот раз? Расскажите о своих планах?

- В данное время по работе нахожусь в Стамбуле. Стамбул это удивительный город, город контрастов и гармонии. Я считаю Стамбул "столицей мира", Стамбул образец мультикультрализма и толерантности. В этом городе есть свой ритм, темперамент, колорит и полифония. Когда говорю о Стамбуле, мне всегда приходят в голову стихи турецкого поэта Орхан Вали о Стамбуле. Я не встречал более подходящих для духа этого города строк, как строки этого замечательного поэта. "Istanbul`u dinliyorum, gozlerim kapali…" ( "Закрыв глаза, я слушаю Стамбул...). В этих строках весь Стамбул, который невозможно узреть одними глазами, его надо послушать, почувствовать всем сердцем его живое дыхание. Так хочется тоже написать об этом удивительном городе, который я успел полюбить…

Названия картин в фото галерее по порядку:

1. Мы видим солнце

2. Сон

3. Свет

4. Одиночество

5.Код

6.Мелодии осени

7. Натюрморт на фоне державы

8. Метаморфозы

9. Красное и черное

10. Начало

11. Солнечное затмение

12. Око

13. Рождение дня